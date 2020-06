Chile: jóvenes se graban agrediendo brutalmente a hombre que les pidió usar mascarillas [VIDEO]

Un hombre de Santiago de Chile quedó con fracturas tras recibir una golpiza por parte de un grupo de jóvenes a quienes les había solicitado el uso de mascarillas como medida de prevención ante el coronavirus. Los agresores registraron su acto de violencia en video y lo compartieron en las redes sociales.

El hecho se registró el viernes cerca de las 8:30 p.m. (hora local) en una plaza de la comuna de La Reina. Cristian Cáceres regresaba de su trabajo y pasaba por el lugar cuando vio a un grupo de jóvenes reunidos en plena calle, pese a la cuarentena decretada en la Región Metropolitana con motivo del avance del coronavirus.

En ese momento, Cáceres fumaba con su mascarilla abajo. Los muchachos, de alrededor de 20 años, pidieron al hombre que se subiera dicho implemento y él les respondió que se pusieran el suyo. En ese momento, los jóvenes empezaron a golpear al individuo: las imágenes los muestran dándole patadas en el piso y arrojándole objetos.

“El tema fue que se alteraron un poco las niñas y, finalmente, el grupo de cuatro varones que estaba atrás se acercaron. Eran cuatro varones y tres mujeres. Después de tanta discusión, yo me fui y ellos me siguieron y me pegaron. Yo pensé que habían sido solo los varones, pero al ver el video vi que también eran las mujeres”, relató el agraviado al canal 24 Horas de Chile.

Cáceres quedó con una fractura en la muñeca y fue atendido en un centro médico. Por su parte, personal de Carabineros detuvo a dos de los siete agresores.

Chile registra más de 167 000 contagiados con el nuevo coronavirus. El ministro de salud del país sureño, Jaime Mañalich, renunció a su cargo tras las críticas por su labor durante la pandemia.