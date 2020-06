Alberto Fernández evalúa volver a la fase 1 de la pandemia en Argentina

El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que la velocidad de contagio del nuevo coronavirus en Argentina “es la más alta” desde que apareció el primer caso. Por ello, sugirió que se debería optar nuevamente por la cuarentena absoluta.

Entrevistado para un reportaje de Radio 10, el mandatario explicó, sin embargo, que por ahora no se asumirá esta medida, ya que hay muchos sectores que piden acabar con el confinamiento, debido a la pandemia de COVID-19.

“Deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta”, expresó Fernández.

“Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos están pasando", agregó.

El jefe de Estado se dirigió a la población de Buenos Aires y reflexionó sobre la presencia del coronavirus en la capital.

"Los porteños creemos que esto (la pandemia) quedó circunscrito a los barrios más humildes y esto no es así. El 70 % del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”, enfatizó Fernández.

El 20 de marzo pasado, Argentina optó por la cuarentena de fase 1, que es la más estricta. La norma se fue ampliando hasta el día de hoy, en que diversos sectores económicos han vuelto a reiniciar sus actividades y los paseos recreativos y ejercicios individuales está permitido.

No obstante, el gobernante se mostró muy molesto y preocupado por el desborde de corredores. Cuando se enteró que las personas salieron a hacer ejercicios se comunicó con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

“Le escribí y le dije ‘esto está mal’; él me habló de la demanda y las ganas de ir a correr, pero me dijo que iban a ver modos para que esto no pase", detalló Fernández.

"Ayer abrieron calles y mejoró el distanciamiento, pero es un incentivo a salir. Si yo digo que pueden pasear por una plaza los que quieran salir a correr. La plaza se me llena. La duda que me queda es si la solución está en volver atrás o poner más plazas. Porque si pongo más plazas, invito a más gente a correr”, explicó.

"España, cuando habilitó estas cosas, tuvo que volver atrás porque aumentaron los contagios”, concluyó.