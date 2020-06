Bono Base Familiar Chile: consulta con tu RUT si te corresponde el beneficio del Gobierno

Con la finalidad de apalear las graves consecuencias económicas generadas por el nuevo coronavirus (COVID-19) en Chile, el Gobierno de Sebastián Piñera dispuso la creación del Bono Base Familiar, subsidio gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y destinado a las familias y ciudadanos más vulnerables participantes del programa Chile Seguridades y Oportunidades. De acuerdo con información oficial, el Bono será entregado durante 24 meses desde su concesión a quienes cumplan con una serie de requisitos que serán revisados monitoreados mensualmente.

Este auxilio monetario tiene como objetivo ayudar a los hogares en situación de pobreza extrema, por lo que no existe una manera de inscribirse o postular. Entérate en la siguiente nota de todos los detalles acerca del Bono Base Familiar: si eres beneficiario y cómo, cuándo y dónde cobrar el monto.

¿Quiénes reciben el Bono Base Familiar?

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, habrán seis grupos prioritarios para determinar quiénes reciben el bono en primera instancia. Estos son:

Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

¿Dónde se cobra el Bono Base Familiar?

Es el participante de Chile Seguridades y Oportunidades el encargado de elegir la modalidad bajo la que le se le hará llegar el dinero del Bono. Las posibilidades son las siguientes:

- Depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia, o en CuentaRUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin costo para el usuario.

- Pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado correspondiente al domicilio del usuario.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono Base Familiar?

Para poder ser considerado como beneficiario del Bono Base Familiar entregado por el Gobierno chileno, debes cumplir con las siguientes condiciones:

- Debes ser partícipe del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

- Tu ingreso per cápita mensual no debe ser mayor a $41.820 (valor límite de la línea de extrema pobreza para el 2020).

Cada 15 días, el Estado vuelve a verificar si cada requisito es cumplido por el beneficiario.

Bono Base Familiar: consulta con RUT si te corresponde beneficio del Ministerio de Desarrollo Social.

Revisa si eres beneficiario del Bono Base Familiar con tu RUT

Para conocer si puedes acceder a este subsidio estatal o a cualquier otro entregado por el Gobierno de Sebastián Piñera, debes ingresar a la plataforma virtual de Chile Atiende: https://www.chileatiende.gob.cl/tramites/t5212. Allí, debes consignar tu número de RUT y el sitio web te mostrará si eres beneficiario de este bono o cualquier otro.

¿Cuándo se cobra el Bono Base Familiar?

Los usuarios de IPS que cobren beneficios en las sucursales de BancoEstado o en la Caja de Compensación Los Héroes podrán acceder al monto presentando el comprobante de cédula de identidad en estado de emisión, hasta el 31 de octubre de este año.

Los pagos desde abril de 2020 a beneficiarios del IPS que tengan una CuentaRUT activa serán depositados de manera automática en dicha cuenta en las fechas correspondientes.