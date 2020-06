Argentina: camionero recibió brutal golpiza de policías al olvidar permiso de circulación

Un hombre que conducía un camión fue detenido y recibió una feroz golpiza por parte de policías cuando fue a cargar combustible en plena emergencia sanitaria por el coronavirus en Argentina.

La víctima identificada como Fabián Andina transitaba por General Madariaga en la provincia de Buenos Aires y en el camino, sin querer, aplastó un cono de un operativo de control y un patrullero lo siguió hasta una estación de servicio para pedirle el permiso de circulación.

Durante el operativo, el conductor le dijo a los efectivos del orden que tenía todos los documentos en regla, pero les explicó que había olvidado la autorización en un depósito y regresó escoltado por los efectivos.

Como no lo dejaban ir hasta dicho lugar optó por pasar por encima del cantero divisor de la calle y la colectora. Allí derribó varios conos y llegó hasta la puerta de su oficina, según informó Los Andes.

En la vereda del lugar los efectivos lo alcanzaron y lo redujeron antes de que ingresara a la propiedad privada. Allí fue donde se produjo la salvaje agresión.

“El mismo policía me decía: pegáme, pegáme que están las cámaras. Vas a ver lo que te hago. Me derribó, me pegó piñas a morir y entre tres no me podían esposar. Entonces me puso un dedo en el ojo para que afloje y lo mordí”, señaló Fabián.

“No me pegues. Por favor, no me pegues”, gritó Fabián mientras uno de los tres agentes que lo esposaron le aplastaba la cabeza contra el piso.

Los videos fueron grabados por la esposa del camionero que, desesperada por la escena, llamó a su hijo para pedirle ayuda. “Nacho vení rápido al galpón. Le están pegando a tu papá”, le dijo Raquel mientras Fabián le suplicaba que registrara el abuso policial. “¡Filmalo, Raquel! ¡Filmalo!”.

El camionero tiene golpes en todo el cuerpo, un cuadro de hipertensión arterial y desprendimiento de retina. A su vez informó que denunciará a los uniformados por las lesiones recibidas.