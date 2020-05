Trump-Twitter: La guerra está declarada

AFP, Fox News

Es una guerra abierta, una nueva escalada donde por un lado está el presidente Donald Trump, que tiene más de 80 millones de seguidores, y por otro lado está la poderosa red social Twitter.

La red de micronoticia pone advertencias en los mensajes de @realDonaldTrump; y el mandatario acusa a Twitter de hacer activismo político. Y los tuits se disparan, en todos los sentidos.

Ayer ocurrió un nuevo capítulo en esa contienda.

El presidente estadounidense tuiteó un mensaje sobre las violentas protestas en Minneapolis tras la muerte de un hombre negro, George Floyd, durante su arresto por policías blancos. “Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el Ejército está completamente a su lado. Ante cualquier dificultad, asumiremos el control, pero cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!”, tuiteó el presidente.

Twitter respondió rápidamente ocultando ese tuit con este mensaje de advertencia: “Este tuit incumplió las reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia. Sin embargo, Twitter determinó que puede ser de interés público que dicho tuit permanezca accesible”.

La cuenta oficial de la Casa Blanca @WhiteHouse volvió a publicar el viernes el mensaje del presidente Donald Trump sobre las protestas en Minneapolis que había sido reportado por Twitter como “apología de la violencia”. Y Twitter volvió a ocultar el mismo tuit en la cuenta @WhiteHouse, pero permitiendo su acceso en razón del “interés público”.

El ojo por ojo marcó una nueva escalada en el enfrentamiento entre Twitter y Trump, luego de que el presidente firmara el jueves un decreto para limitar la libertad que gozan las redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube o Google, para decidir sobre sus contenidos.

Trump había aludido incluso a la posibilidad de cerrar la red social, según informó Fox News: “Creo que lo cerraría por lo que a mí respecta. Si fuera legal, si pudiéramos cerrarlo legalmente, lo haría”. También se jactó de la cantidad de sus seguidores: “Tengo una gran cantidad de plataformas web. Como saben, nos siguen millones y millones de personas... Tenemos otros sitios que podríamos usar, supongo que tendríamos que desarrollar otros sitios”.

La Casa Blanca, en su cuenta en Twitter, comentó: “El presidente no glorificó la violencia (sobre Minneapolis). Claramente la condenó”. Y añadió que Jack Dorsey, cofundador de Twitter, y “los verificadores de datos sesgados y de mala fe” de la red “han dejado en claro” que “Twitter es un editor, no una plataforma”.

Para el senador demócrata Ron Wyden, lo que Trump quiere es “intimidar” a las redes sociales. Eric Goldman, del Instituto de Derecho de Alta Tecnología, dijo que el decreto “no se respalda legalmente, va en contra de más de 900 decisiones judiciales”.

Facebook tomó distancia de su competidora

Mark Zuckerberg, creador de Facebook, aseguró a la cadena Fox News que su empresa no puede ser “árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en internet”, buscando distanciarse de Twitter, su gran competidor, y también no enfrentarse al Gobierno de Trump. “Pienso que Facebook no debería ser árbitro de la verdad en lo que las personas dicen en línea”, dijo.