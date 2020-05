Coronavirus en EE. UU. EN VIVO hoy 26 de mayo: Cámara Baja espera la visita de subinspectora de Salud

Última hora Coronavirus Estados Unidos EN VIVO | La pandemia de la COVID-19 sigue expandiéndose alrededor del mundo y las cifras de contagios y fallecimientos en el país al mando de Donald Trump continúan en aumento.

Hasta este martes 26 de mayo, la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 98.223 y los casos positivos se incrementaron a 1 662 768, según cifras oficiales.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN ESTADOS UNIDOS Contagiados: 1 662 768 Muertos: 98.223 Recuperados: 379.157

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 5 519 873 Muertos: 346.836 Recuperados: 2 253 935

Últimas Noticias del Coronavirus en Estados Unidos hoy 26 de mayo

8:05 Procesadoras de carne no brindan datos sobre contagios de la COVID-19

Según de New York Times, la planta de Smithfield Foods en Tar Heel, Carolina del Norte cuenta con numerosas infecciones de coronavirus; sin embargo no se reporta el número exacto ya que no se ha compartido tal información.

“Smithfield no proporcionó ningún dato cuando se le preguntó sobre la cantidad de enfermedades en la planta. Tampoco los funcionarios de salud estatales o locales”, dice el periódico.

En tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sostienen que hay cerca de 5.000 trabajadores de empacadoras de carne infectados con el virus a fines de abril, aunque organizaciones sin fines de lucro reportan más de 17.000 casos.

7:40 Trump se burla de Biden por usar mascarilla

El presidente Donald Trump compartió un mensaje en Twitter burlándose del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, por usar mascarilla durante una ceremonia en honor al Día de los Caídos, que en todo el país recuerda a los estadounidenses caídos en batallas.

7:30 Cámara baja espera la visita de subinspectora de Salud

Este martes 26 de mayo en una sesión informativa en video, Christi A. Grimm, la principal subinspectora general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se presentará ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja, para explicar sobre un informe publicado en abril que detallaba la escasez de pruebas y equipos de protección personal en los hospitales durante las primeras etapas del brote de coronavirus.