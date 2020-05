Neoyorquinos apuestan por bicicletas ante el temor de la COVID-19 en el transporte público

La pandemia del coronavirus ha causado que los ciudadanos consideren peligrosos el uso de vagones del metro y los autobuses en Nueva York, Estados Unidos, por lo que evitan en lo posible hacer uso de estos.

Es por ello, que largas colas se forman en las esquinas de las tiendas de bicicletas de la Gran Manzana con el propósito de obtener una y asegurarse de no contraer el temido virus durante su recorrido por la gran ciudad, informó New York Post.

Larry Duffus, dueño de la tienda de bicicletas Freewheeling en Harlem dijo que alrededor de 10 personas esperaban fuera para comprar un vehículo de dos ruedas este lunes. “Durante los últimos dos meses, cada día es más terrible. La gente tiene miedo de tomar el transporte público, y cuando andas en bicicleta estás al aire libre”, comentó Larry.

Largas colas se forman en las tiendas de bicicletas de la Gran Manzana. (Captura: New York Post)

"He estado en el negocio de las bicicletas durante 50 años, y no he visto nada como esto desde la huelga de metro de 12 días en 1980. Hace cuatro meses, teníamos 250 bicicletas en stock. Ahora nos quedan solo 30 para vender".

En una tienda de Sunset Park, en Brooklyn, todos los días acuden entre 10 a 18 personas para comprar una “bici”. El propietario Carlos Valentino estimó que el negocio ha aumentado en un “200 %y la mercadería se ha agotado en un 60 %.”. La demanda es tan alta que ha provocado una escasez nacional de bicicletas, dijeron los dueños de las tiendas.

Victor Lei, de 39 años, un maestro del Bronx que esperaba el lunes frente a la tienda de Duffus en Harlem, dijo que estaba buscando una manera de moverse sin tomar un autobús o el metro.

Una encuesta reciente encontró que las tres cuartas partes de los neoyorquinos planean usar menos el transporte público o evitarlo por completo cuando los bloqueos comienzan a levantarse. Los defensores del ciclismo han pedido a la ciudad que aumente rápidamente el número de carriles para bicicletas para hacer espacio ante la creciente demanda.