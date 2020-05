Creman cuerpo de niño de 4 años que dio negativo para COVID-19 en Colombia

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa Colombia por la pandemia, una mujer no pudo ver a su hijo de 4 años porque el personal de salud de una clínica le indicó que él era un caso sospechoso de coronavirus, reveló Semana.

Se trata de Yaris Trespalacios, mamá del fallecido, quien no logró ver a su niño, identificado como Javier Martínez, pese a que la prueba por el virus que se realizó el pequeño todavía no había arrojado los resultados.

El pasado 11 de mayo perdió la vida y rápidamente fue llevado a una funeraria, informó la revista, sin que la madre pudiera ver el cuerpo del pequeño; un día después, a Trespalacios le comunicaron que el test de coronavirus de su hijo dio negativo, detalló Blu Radio.

“Nos comunicamos con la funeraria y me dijeron que al niño lo habían cremado en cuanto llegó porque estaba el tema de que era positivo. Aunque salió negativo, no me lo dejaron ver, ni entregarle la santa sepultura que se merecía”, contó la madre en diálogo con la emisora local.

Según el semanario, el infante sufrió tres paros cardíacos el día que pereció, por tal motivo, los especialistas lo trataron como un presunto caso de COVID-19. Sin embargo, tras la realización del examen se comprobó que no era portador de la enfermedad.

El trágico final de mi nieto ha sido insoportable para toda la familia, según la abuela de la víctima, Johanis Meneses, citada por la revista Semana.

“Mi hija está destrozada psicológicamente, todos estamos mal anímicamente”, expresó.

Por su parte, la Secretaria de Salud de Barranquilla aseguró que siguieron los protocolos decretados por el Gobierno de Colombia, que sostienen que se deben cremar los cuerpos de pacientes “sospechosos y confirmados de COVID-19”, esencialmente para evitar que los integrantes de la familia se contagien.