Argentina: joven que tiene cáncer en el rostro encuentra ayuda a través de las redes sociales

Un joven de 23 años, quien tiene un cáncer que se desarrolló en un enorme tumor en la cara, encontró una posibilidad de recuperarse, luego de que su caso se conoció en las redes sociales, en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Se trata de Sebastián Alejandro D’Amico, quien hace muy poco creía que su enfermedad era incurable, pero gracias a una publicación en Instagram encontró la ayuda que estaba buscando.

“Hace un año un oncólogo casi me echó de su consultorio. Le dijo a mi mamá ‘llevate de acá a tu hijo, que tiene dos meses de vida’. Eso me afectó muchísimo. Me fui con el diagnóstico de que mi cáncer era inoperable. Ahora todo cambió”, contó D’Amico en un live en su red social.

El paciente solicitó a través de Facebook: “Necesito un equipo quirúrgico y un establecimiento que se anime a realizarme una cirugía de alta complejidad, porque hay muchas partes comprometidas”.

Tras muchas reacciones y comentarios de los usuarios, Sebastián consiguió a un profesional de la salud que se ofreció a operarlo, pero debido a la cuarentena todavía no se ha concretado la reunión.

“Gracias a la viralización, a todos ustedes que están viendo, un médico cirujano que está en Italia se ofrece a donar la operación y a realizarla en Mendoza. El límite es la cuarentena que impide que el médico viaje”, manifestó.

Hace seis años al joven le detectaron un tumor denominado rabdomiosarcoma embrionario en su maxilar derecho. Al comienzo solo era una bola pequeña, pero desde el 2019 empezó a aumentar de tamaño rápidamente, contó D’Amico en una de las filmaciones que llegaron a la asociación de médicos.