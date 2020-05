Mujer argentina denuncia que expareja la amenaza desde la cárcel: “Me dice que llegará mi fin”

En Argentina, una mujer denunció que su expareja la amenaza a pesar de que está recluido en un centro penitenciario de la localidad de Magdalena.

Según informó Crónica, el individuo cumple una condena en la cárcel por violencia de género. La agraviada indicó que cuando salió de su vivienda para ir a las instalaciones del citado medio, halló un arma corto punzante en la puerta de su domicilio.

“Me llegan mensajes a mi teléfono a toda hora, estoy vigilada. Me dice que está llegando mi fin, que me queda poco. Asegura que me queda poco tiempo de vida. El último ocho de marzo me dijo que disfrute el día de la mujer porque iba a ser el último para mí”, expresó Ana María Rinaldi.

La víctima aseguró que son varios los mensajes amenazantes que le manda su expareja todos los días. (Captura: Facebook)

La mujer aseguró que son varios los mensajes amenazantes que le manda el sujeto todos los días. “Me escribe en la madrugada. La situación está denunciada ante la Justicia y nadie toma ninguna medida. No solo corre riesgo mi vida, también la de mi familia. Tiene gente que trabaja para él y me vigilan constantemente”, explicó.

El criminal, identificado como Fernando Raúl Galante, fue enviado a prisión preventiva, debido a que la secuestró y abusó sexualmente de ella. Además, permitió que la agraviada pierda dos mellizos por los golpes que recibió.

Cabe indicar que, por la pandemia del coronavirus, la Justicia determinó que todos los recluidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires podían usar celulares. Esto con la intención de disminuir “la ansiedad para que puedan sentir que sus familiares estén cercas”, según señaló un inspector a cargo de un complejo penitenciario de San Martín.