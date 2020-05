Coronavirus en España [EN DIRECTO] hoy domingo 3 de mayo: últimas noticias y cifras de la COVID-19

Última hora Coronavirus España [EN DIRECTO] | Hasta este domingo 3 de mayo la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 25.264 y los casos positivos de COVID-19 se incrementaron a 217.466, según información oficial del Ministerio de Sanidad.

El presidente de España Pedro Sánchez solicitó una tercera prórroga del estado de alarma; debido a que el país ya se convirtió en el primer foco de la COVID-19 en Europa. La medida fue aprobada por el Congreso el miércoles 22 de abril.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN ESPAÑA Contagiados: 217.466 Muertos: 25.264 Curados: 118.902

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 3 429 374 Muertos: 244.001 Recuperados: 1 097 527

Últimas Noticias del Coronavirus en España hoy domingo 3 de mayo

15.32 p. m. Ministro de Sanidad resalta la importancia de la mascarilla en el trasporte público

“Las mascarillas son obligatorias en el transporte público colectivo porque es muy difícil mantener la distancia mínima interpersonal recomendada de dos metros, en otras situaciones es recomendable como hasta ahora”.

15.24 p. m. Illa asegura que España realiza una gran cantidad de pruebas de PCR

“España es uno de los países que está en la banda alta de realización de test PCR, por encima de las 40.000 pruebas diarias”, recuerda el ministro de Sanidad.

15.21 p. m. María Jesús Montero comenta sobre una posible subida del PIB

“El Gobierno de España prevé que el año que viene habrá una subida del PIB de un 6,8% y pensamos que a lo largo de la legislatura se irá estabilizando”.

15.15 p. m. Illa resalta las indicaciones del BOE

“El BOE publica que es obligatorio llevar mascarillas en transporte público a partir de mañana. En todo el país se repartirán seis millones en los principales nodos de transporte”.

15.11 p. m. Salvador Illa menciona las localidades que entrarán en fase 1

“Las islas de Formentera, El Hierro, La Graciosa y la Gomera, con unos índices del coronavirus en España francamente buenos, pueden progresar a partir de mañana a la fase 1 de la desescalada”.

15.03 p. m. El ministro de Sanidad explica que existirá una cogobernanza entre el Gobierno y las Comunidades durante las fases de desescalada

“Hay un panel de indicadores que van a servir de referencia para progresar de fase, las decisiones serán consensuadas, con reuniones bilaterales con las comunidades (...) las unidades territoriales tienen como referencia la provincia o la isla”.

15.00 p. m. Salvador Illa destaca la eficacia del estado de alarma

“El estado de alarma está funcionando, ha sido beneficioso para todas las CCAA, que ha permitido a los españoles tomar el control de la epidemia”.

14.54 p. m. Plazas para el desembolso del fondo

La ministra de Hacienda indica que la entrega del fondo estará fragmentada: 6 millones serán depositados en el corto plazo, y otros dos tramos que estarán disponibles en la segunda mitad del año.

14.52 p. m. Montero explica sobre el fondo de 16 millones de euros

“El fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros no es un préstamo, son transferencias directas a las comunidades autónomas que no tienen que devolver”.

14.42 p. m. Comparecencia de los ministros de Hacienda y Sanidad, María Jesús Montero y Salvador Illa

🔴EN DIRECTO

Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la Conferencia de Presidentes de CC.AA. y Ciudades Autónomas.



14.30 p. m. En breve, comparecencia de María Jesús Montero y de Salvador Illa

Rueda de prensa de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la Conferencia de Presidentes de CC.AA y Ciudades Autónomas.





14.23 p. m. Actualización de las cifras del coronavirus en las Comunidades

La curva de los fallecidos por la COVID-19 en España indican que Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha acumulan el 72,5 % de los muertos.

14.09 p. m. Presidentes autonómicos finalizaron su octava conferencia

Pedro Sánchez tuvo una reunión con los demás presidentes autonómicos. A partir de las 14.30 p. m. comparecerán la ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

14.05 p. m. Detenidos en las ciudades de España

Los cuerpos de seguridad informaron que en el último día detuvieron a 119 personas y levantaron 16.490 propuestas de sanción.

Desde el inicio del estado de alarma ya se han intervenido a a 7.073 personas y hay 786.323 propuestas de sanción.

13.43 p. m. Situación de Madrid

Sanidad ha proporcionado los últimos datos del coronavirus en la capital de España: menciona que hay 8.332 fallecidos y 40 decesos nuevos.