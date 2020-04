Médico chileno de 101 años que luchó contra cinco epidemias: “La COVID-19 es la peor que he vivido”

El “doctor más viejo de Chile”, como lo denominó la Revista del Colegio Médico en 2018, recordó cómo fue el combate contra la viruela, la gripe, el tifus, el cólera y el VIH. En plena pandemia por el coronavirus, el galeno llamó a reforzar el sistema de salud.

El Dr. Osvaldo Olivares nació en 1918 en la ciudad de Taltal, mientras dos pandemias azotaban al mundo: la gripe española y el tifus exantemático. Tiene 101 años, pero 70 de esos años se enfrentó a cinco epidemias, sin embargo, la del COVID-19 es la “peor de todas”, dijo el galeno al diario La Segunda.

Cuando era recién nacido, su padre fue enviado en 1901 a erradicar la viruela. A sus 10 años vio a personas portadoras del tifus, un virus que se contagiaba a través de los piojos corporales, y que produce fiebre y malestar.

“Yo era muy niño y vi a gente que mandaban a morir. Se los llevaron por barco hasta Valparaíso, de ahí ellos se fueron a Santiago. Así se esparció la enfermedad por la mitad del país”, recuerda.

La gripe asiática

Era la década de los 50, él se desempeñaba como doctor en el Hospital José Joaquín Aguirre, cuando se enfrentó por primera vez a la epidemia de la gripe asiática, que mató a 40.000 chilenos.

“Al menos durante un mes, no hubo día en que no hiciera un certificado de defunción, los médicos no dábamos abasto. La noche de un viernes hospitalicé a 70 personas. Pasábamos a los pacientes con fiebre por radioscopía y, si tenían manchas pulmonares se quedaban”, recuerda.

El SIDA

En los años 70, el Dr. Osvaldo Olivares militó el Partido Socialista y llegó a ser representante del Colegio Médico de la Unidad Popular, lo que le costó ser exiliado a Colombia. Cuando dirigía el hospital de Tolima, se enfrentó a un nuevo virus.

“Un joven llegó con una fiebre altísima y compromiso cerebral. Se murió a los dos días. Yo sabía algo de VIH, hablé con la mamá y la convencí de que le hiciéramos autopsia y mandáramos los resultados a Bogotá. Fue el primer caso de SIDA que vi en mi vida y fue el primer caso de la provincia”, recuerda.

Cólera

Su vida estuvo llena de riesgos, como en la década de los 90, cuando Olivares regresó a Chile, donde debió combatir al cólera, que mató a 170 chilenos en ocho años. “En Chile, más que atacar las enfermedades infecciosas porque eran masivas, se hicieron campañas para enseñar medidas de higiene. El cólera se controló rápido”, recuerda sobre esta enfermedad.

Finalmente el coronavirus

Con 101 años, el doctor se ha convertido en solo un espectador de lo que hace el mortal coronavirus.

“Esta es la primera vez que veo que se insiste en medidas que van desde lavarse las manos insistentemente hasta cambiarse de ropa para entrar a la casa. Porque es un virus distinto de los que hemos conocido. En Chile, la COVID-19 es la peor epidemia que he vivido, tanto por la gravedad del virus como por la extensión del territorio contagiado”.

Al comparar el virus con otros, el centenario doctor explicó: “El virus de la gripe ataca, enferma, baja defensas y ahí llegan las bacterias pulmonares y hacen la superinfección, que es tratable con antibióticos. Pero el coronavirus es capaz por sí mismo de producir neumonía, lo que es gravísimo. Las neumonías virales necrosan el pulmón, producen hemorragias y son muy difíciles de tratar”.