Kenia: Escolar crea novedosa máquina para lavado de manos

En la localidad keniana de Bungoma, un pequeño estudiante escolar de 9 años ha captado la atención por su invento a favor de la lucha contra el coronavirus, una máquina para lavarse las manos.

En plena pandemia de COVID-19, lavarse las manos se mantiene como la primera medida a tomar para no contraer el temido virus. Ahora, gracias al pequeño Stepehen Wamukota, esta puede ser una actividad mucho más cómoda.

El niño de nueve años ha concebido una rudimentaria pero novedosa máquina para el lavado de manos que ha asombrado a muchos.

“Tuve la idea de desarrollar esta máquina y luego de iniciarla, me quedé sin materiales y me acerqué a mi padre quien me ayudó a completarlo”, contó el alumno de la escuela primaria Mukwa.

El menor, realizó esta herramienta que tiene colocados a cada lado jabón liquido y un balde de agua, sin necesidad que quien se las manos los agarre.

El pequeño Stephen declaró que se le ocurrió la idea cuando fue testigo cómo a muchas personas les costaba trabajo lavarse las manos. Él mismo armó la maquinaria y su padre, reparador de radios y celulares, lo ayudó a completarla.

Este proyecto a favor de la salud e higiene, le costó al escolar 3 mil chelines kenianos, equivalentes a unos casi 28 dólares americanos.