COVID-19: polémica en España por nuevo registro de contagios y muertes

Esta viernes 17 de abril, España registró 5.252 nuevos casos positivos de COVID-19. Como consecuencia, el total de infectados a causa del virus es de 188.068 desde que se inició la pandemia.

Además, el informe enviado por el Ministerio de Sanidad señala que, en las últimas 24 horas, se produjeron 585 fallecimientos, lo que que configura un aumento respecto de los 551 registrados el último jueves 16 de abril; una cifra que ha generado controversia al cuestionarse su veracidad.

En contraposición a la información presentada por el Ministerio de Sanidad, surgió una polémica respecto al recuento de datos ya que no existe homogeneidad con los que aportan las comunidades del resto de España.

El documento presentado contiene una inconsistencia en la suma total informada de 19.478 infectados. Si el acumulado del jueves era de 19.130, el aumento de fallecidos sería de 348 fallecidos en las últimas 24 horas y no de 585. Según primeras informaciones, la diferencia parece deberse a un problema registrado en el conteo hecho en Cataluña y que será corregido en los próximos días.

Al parecer, en su informe del jueves 16 de abril, el gobierno catalán había incluido a los muertos con síntomas de COVID-19, aunque sin pruebas de que hayan tenido la enfermedad y que son datos aportados por las residencias de ancianos y las funerarias que el Ejecutivo español no reconoce.

Por ello, el Ministerio de Sanidad publicó este viernes una orden que exhorta a todas las regiones entregar datos armonizados sobre casos registrados, muertes e ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, el portavoz para la pandemia del coronavirus, el doctor Fernando Simón, ha advertido que es “difícil” conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus en España.

''Sabemos que hay casos asintomáticos. Aparentemente, no es un número excesivo. También hay muchas personas con cuadros leves que no contactan con el sistema o no se les hacen pruebas. Con el incremento de pruebas, van a aumentar los contagiados, pero no podría decir cuántos podrían ser. Es muy difícil valorarlo ahora sin un estudio de seroprevalencia. El estudio está en preparación, en las próximas semanas tendremos resultados'', señaló el especialista.

Por otro lado, al ser consultado por una probable extensión de la cuarentena en España, el especialista indicó: ''Estamos en una situación de restricción de la movilidad importante hasta el 26 de abril. Luego habrá que tomar decisiones. Hay opciones que todos estamos considerando. El punto no es decidir si los mayores o los niños pueden salir, sino coordinar las acciones y que lo que se aplique se ejecute de verdad, no solo sobre el papel''.