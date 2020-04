“No estuvimos preparados, nadie lo estuvo”: Moreno se quiebra ante colapso por la pandemia

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reconoció este miércoles 15 de abril que su país no estuvo preparado para enfrentar la pandemia de coronavirus (COVID-19), que deja en esa nación casi 7.900 infectados.

“He leído y he escuchado varios comentarios que señalan que no estuvimos preparados. Claro que no estuvimos preparados. Nadie lo estuvo”, dijo Moreno en una cadena de radio y televisión local.

El mandatario agregó que “ningún Gobierno de ningún país estuvo preparado”. Además, consideró que su país encara la propagación del coronavirus con las arcas fiscales menguadas por las dificultades económicas que atraviesa su país.

Ecuador es uno de los países de América Latina más afectados por el coronavirus (COVID-19), con 7.858 casos, incluidos 388 muertos.

La costera provincia de Guayas (suroeste) concentra un 71 % de contagiados. En su capital y núcleo comercial del país, Guayaquil, hay cerca de 4.200 casos.

El #Covid19 sorprendió al mundo entero. Desde el primer momento hemos tomado decisiones firmes y oportunas para enfrentarlo. Mi condición me impide estar en territorio, pero hemos encarado acertadamente los desafíos que una crisis mundial exige. #AEcuadorLoSacamosTodos pic.twitter.com/8CDwsDV41h — Lenín Moreno (@Lenin) April 16, 2020

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha dejado en esa ciudad portuaria imágenes de cadáveres en las calles y viviendas, y hospitales desbordados donde las personas claman por ayuda.

Esa situación llevó al vicepresidente, Otto Sonnenholzner, a pedir disculpas ante un "fuerte deterioro" de la imagen internacional del país.

Lenín Moreno había creado una fuerza conjunta de policías y militares para atender el colapso del sistema funerario en la ciudad.

Las funerarias dejaron de atender por las restricción de movilidad en medio de un toque de queda y ante el temor de que sus trabajadores puedan contraer el virus.

Jorge Wated, quien comanda esa fuerza conjunta, precisó el martes que cerca de 800 cuerpos fueron retirados de viviendas y 600 de hospitales.

Por otra parte, Lenín Moreno se excusó por su ausencia física para atender la emergencia sanitaria, alegando que es una persona de “la tercera edad” y con discapacidad física, que le obliga a movilizarse en silla de ruedas.

“Los médicos me han dicho que fácilmente podría contraer el coronavirus (COVID-19) y que difícilmente podría superarlo, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que el presidente está o ha estado ausente”, se defendió.