Australia: hombre gana la lotería luego de perder su trabajo por el coronavirus

Un joven padre de Adelaida (Australia) ganó 4.8 millones de dólares australianos (más de 3 millones de dólares americanos) en la lotería, tan solo días después de haber perdido su trabajo debido a la emergencia por la expansión del nuevo coronavirus.

El hombre, cuya identidad no se ha revelado, se hizo acreedor al premio “Set for Life” de la lotería The Lott, gracias al cual recibirá una suma mensual de 20 000 dólares australianos (algo más de 12 800 dólares americanos) durante los próximos 20 años.

“Esto nos da libertad financiera total. Las posibilidades son infinitas con este premio. Esta es una sensación grandiosa. No puedo estar más feliz”, señaló el afortunado, natural de Australia, cuya edad está alrededor de los 20 años.

El joven, quien está casado y tiene un hijo pequeño, relató haber sido afectado por la emergencia del coronavirus. “Recientemente perdí mi trabajo debido a la COVID-19, así que esto me da un alivio total. He estado tan estresado últimamente, pero ahora estoy tan feliz”, manifestó en declaraciones a la Australian Associated Press.

La semana pasada, el hombre adquirió vía online un boleto para el sorteo del domingo 12, pero fue recién el lunes por la noche que se enteró de su fortuna. “Desperté a mi esposa para contarle y ella gritó. No dormimos. Nos quedamos despiertos toda la noche viendo televisión y hablando de lo que íbamos a hacer”, relató.

Ahora, la pareja piensa en el uso que le darán al premio. Entre sus planes están comprar una casa, un auto nuevo e ir de vacaciones.

Australia registra hasta ahora 6415 contagiados y 62 fallecidos por el nuevo coronavirus. También en este país se conoció recientemente el caso de una mujer que ganó la lotería tras jugar diez años con los mismos números.