Sanidad de España califica de “discriminatorio” la denegación de acceso a UCI para ancianos

El incremento de casos de coronavirus en España ha ocasionado un dilema ético, ya que el personal sanitario está desestimado el ingreso a UCI para personas mayores de 80 años. Frente a esto, el Ministerio de Sanidad publicó un documento con recomendaciones para tratar estos casos durante la pandemia.

Desde Sanidad indicaron que es “discriminatorio” el acto de exclusión a los ancianos y personas con enfermedades neurodegenerativas de las unidades de cuidados intensivos, hecho que fue propuesto por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) y el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña.

Sanidad ha indicado que no atender a las personas mayores va en contra del estado de derecho que rige en España. (Foto: Ok Diario)

“Excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho y cita el artículo 14 de la Constitución española”, señala el escrito realizado por el experto en bioética Carlos Romeo Casabona.

Asimismo, se ha hecho la petición de que se trate de igual manera a las personas de mayor edad en caso de que los ventiladores o camas de UCI no sean suficientes, “atendiendo a criterios clínicos de cada caso particular. No resulta en modo alguno aceptable descartar el acceso a toda persona que supere una edad”, detalló.

Se ha hecho énfasis también en que se debe velar por el acceso al sistema sanitario por parte de todas las personas, en especial a aquellas que tengan alguna discapacidad. Al respecto, el Comité de Bioética de España había elaborado un informe similar en el que se precisa que “es necesario valorar las circunstancias concretas de cada paciente, sin excluir a nadie a priori”.

El documento insta a que se permita el acceso a la red sanitaria a todas las personas, sin excepción alguna por edad, patologías previas o discapacidad. (Foto: Diario Médico)

Medidas durante y después de la pandemia

El informe insta a que se faciliten los test de diagnóstico del COVID-19, en calidad de prioridad, a todos los profesionales sanitarios y personal indispensable, como la Policía, el Ejército, trabajadores de residencias de mayores y prisiones.

De igual modo, una vez que las pruebas sean suficientes, mencionaron que debería ser obligatorio para toda la ciudadanía el someterse al análisis. Asimismo, respecto al escenario postcrisis sanitaria, mencionaron la importancia de crear un plan para evitar un segundo brote de coronavirus.