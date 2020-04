Policía mexicano que resguardó el Vive Latino 2020 falleció luego de dar positivo al COVID-19

En Ciudad de México, un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) perdió la vida la tarde del sábado tras ser infectado con el nuevo coronavirus. En marzo, fue asignado a vigilar el multitudinario festival Vive Latino 2020, que se llevó a cabo pese a la advertencia de no acudir a eventos masivos.

El fallecido, según indican sus familiares, no respondió bien al tratamiento médico que recibió para contener la enfermedad, y finalmente falleció. Desempeñaba sus labores en el sector Nápoles y poseía el rango de policía segundo.

El elemento de seguridad empezó a padecer los síntomas de COVID-19 poco después de resguardar a los asistentes del Vive Latino 2020. Debido a sus frecuentes vómitos y diarrea, acudió al IMSS, donde tomó las pruebas de descarte, que dieron positivo en tres de ellas.

En primera instancia, le otorgaron una licencia médica por 14 días, tras considerarse que no padecía síntomas de gravedad. No obstante, la enfermedad no dejó de avanzar. La SSC lamentó el deceso y anunció que ayudará a la familia en todo lo que necesiten.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia capitalina informó que ningún otro policía ha sido diagnosticado de coronavirus. Sin embargo, los agentes aseguran no disponer de medidas de seguridad suficientes al realizar su trabajo en las calles, por lo que el temor al contagio sigue vigente.

Panorama actual de casos de coronavirus en México. (Foto: Captura)

México confirma 2143 casos positivos de coronavirus

Este domingo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta el momento se identificaron 2143 casos positivos de coronavirus en territorio mexicano. Además, detalló que la cifra de defunciones ascendió a 94 en las últimas 24 horas.

Con relación a los estados que presentaron mayor cantidad de contagios de COVID-19, Ciudad de México continúa encabezando las estadísticas con 560 infectados, seguido del Estado de México con 204 y Puebla con 147 casos.