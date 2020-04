“La cuarentena no puede durar para siempre”: experto traza un plan contra el coronavirus

Gabriel Leung es epidemiólogo de enfermedades infecciosas y decano de medicina en la Universidad de Hong Kong, una de las regiones que ha logrado aplacar la curva del coronavirus con su asesoría. Su voz es muy respetada a la hora de hablar de la pandemia.

Desde la región autónoma de China escribió este lunes 6 de abril un artículo en The New York Times en el cual recalcó que no es posible mantener la cuarentena por mucho más tiempo.

Y para eso planteó una política de “suprimir y levantar”, que consiste en aplicar y relajar las restricciones una y otra vez para mantener el coronavirus bajo control, “pero a un costo económico y social aceptable”.

El nuevo coronavirus se ha expandido por el mundo. Infografía: AFP

Tal como han sostenido otros especialistas, Leung dijo que el confinamiento no puede continuar durante meses porque los mercados financieros y la “economía real” no lo aguantaría, y mucho menos la población.

Para ejemplificar su modelo mencionó el caso de un automóvil en un camino largo y tortuoso. “Uno necesita pisar los frenos y soltarlos, una y otra vez, para seguir avanzando sin chocar, todo con la vista puesta en alcanzar el destino final de manera segura”.

Leung, director fundador del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para Epidemiología y Control de Enfermedades Infecciosas, indicó que cada población debe adaptarse.

PUEDES VER: AMLO asegura que México podría pedir ayuda de Cuba para enfrentar coronavirus

"Cada comunidad debe determinar el número reproductivo efectivo en tiempo real que puede aceptar dadas sus propias circunstancias, en particular la etapa de la epidemia en la que se encuentra", dijo.

Para eso sugirió valerse de herramientas digitales para sincerar el número de contagiados. "La política no debe determinarse en función del recuento diario de casos denunciados (los recuentos que lee constantemente en las noticias) porque no son confiables".

“Sin embargo, es posible acercar el recuento diario de casos notificados a la Rt (versión ‘efectiva’ del número reproductivo básico) en tiempo real gracias a los ajustes estadísticos y al análisis digital”, afirmó Leung.

Cuando se logre una disminución sostenida en el Rt y en el número de casos nuevos diarios a una línea de base aceptable, con estricto distanciamiento físico, una sociedad podrá considerar la relajación de algunas medidas.

"Pero debe estar listo para volver a imponer restricciones drásticas tan pronto como esas cifras críticas comiencen a aumentar nuevamente, como lo harán, especialmente, paradójicamente, en lugares que hasta ahora no han ido tan mal", apuntó.

Para luego “levantar y volver a aplicar, y levantarse y volver a aplicarse, siempre que la población en general necesite suficiente inmunidad contra el virus”.

¿Cuántos contagiados hay por coronavirus?

Según la Universidad Johns Hopkins hasta 1 309 429 personas tienen COVID-19 y 72 638 han fallecido.