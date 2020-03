EE.UU.: se fue de vacaciones en plena pandemia y su padre le prohibió ingresar a casa

Un hombre de Nanuet, Nueva Jersey (Estados Unidos), le prohibió a su hijo ingresar a la casa familiar tras pasar varios días de viaje con sus amigos mientras que los casos de personas contagiadas con el nuevo coronavirus aumentaban en el país.

Matt Levine, de 21 años, aprovechó las vacaciones de su universidad para ir con sus amigos a las playas de South Padre Island, en Texas. Peter, su padre, no miraba esta actitud con agrado, dada la emergencia . "Le hablé cada día y le dije que debían regresar a casa. Yo estaba enfadado. Las noticias empeoraban”, señaló al diario New York Post de Estados Unidos.

PUEDES VER Médico se queja por falta de equipos y es despedido de hospital estadounidense

Peter agregó: “Matt me envió fotos de él y sus amigos reunidos en lugares abiertos y escuchando música en vivo. Es una escena que uno no desearía presenciar". Finalmente, el padre advirtió a su hijo que no podría quedarse en casa con sus amigos tras el viaje, considerando que sus abuelos vivían allí.

Entretanto, las vacaciones del joven eran afectadas por la emergencia sanitaria. “Solo se nos permitía ir a la playa en grupos pequeños y sin altavoces. Para entonces, prácticamente no había nadie en la isla”, indicó Matt.

PUEDES VER Reportero llora en vivo debido a la crisis que se vive en Ecuador por el coronavirus [VIDEO]

El fin de semana pasado, los muchachos tuvieron que tomar un vuelo de regreso ante las cancelaciones por el coronavirus. Peter se negó a recoger a su hijo en el aeropuerto y le llenó la maletera de su carro con alimentos y un sobre con 300 dólares. Cuando los muchachos llegaron a casa, el padre les prohibió el ingreso. “¡Quédense ahí! ¡No avancen más!”, les dijo.

“Amo a mi hijo, pero ellos no podían dormir aquí”, comentó Peter. El joven permanece con sus amigos en una casa cuyo alquiler vence en junio.

PUEDES VER Policía de Inglaterra tiñe de negro laguna para que las personas se queden en casa [FOTOS]

Estados Unidos ha superado los 180 000 contagiados con el nuevo coronavirus.