“Si no me morí de amor, menos por una bacteria”: jóvenes retan al coronavirus [VIDEO]

La pandemia del coronavirus ha provocado que la mayoría de países en América Latina tomen medidas drásticas para frenar su propagación. Sin embargo, en México pese a haber entrado a la fase 2 (comunitaria), su presidente Andrés Manuel López Obrador, se resiste a declarar cuarentena nacional.

Por tal motivo, sus ciudadanos no toman conciencia de la gravedad del problema sanitario. En el Estado de México, capital donde se impuso el aislamiento social, un grupo de jóvenes se volvieron virales luego de incumplir las indicaciones de quedarse en casa por la pandemia del COVID-19.

“Vamos a seguir dándole con todo. Si nos toca morir, va a ser la muerte más digna, entrenando. Si no me morí de amor, hijo, menos me va a matar una bacteria”, dijo uno de los jóvenes mientras grababa a sus compañeros en el exterior de un gimnasio.

“Te vas a morir haciendo lo que te gusta”, le respondió uno de los presentes.

Tras confundir al nuevo coronavirus con una bacteria, el responsable del video de Twitter minimiza las cifras de infectados por el COVID-19 en México. Hasta el viernes 27 de marzo, se reportó 717 casos de contagio y 12 muertes.

“¿Tú has visto a alguien enfermo de eso? Nada más en la tele. Yo no he visto nada. ¿Cómo voy a creer en algo que no he visto?”, preguntó.

“Si no me morí por mi ex. Mira, ya va llegando toda la banda. El gimnasio está lleno, allá adentro está lleno. Nos dicen inconscientes. Más inconscientes son ustedes porque se creen cada chingadera. Nos dicen que México es tercermundistas, pero nel. Hay que crear polémica, hay que dar qué hablar”, agregó el que captó las escenas.

En las imágenes se ve a un grupo de muchachos realizando ejercicio en el Estado de México. Lo hacen frente a una propaganda del Gobierno federal.