López Obrador anuncia el incremento de medidas sanitarias en aeropuertos de México [VIDEO]

Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, dio a conocer que se implementarán medidas sanitarias en los aeropuertos para evitar los posibles casos de coronavirus en las personas que ingresen y salgan del país. Esto debido a que entre México y Estados Unidos no hay restricciones.

“Hemos tomado la decisión de tener medidas sanitarias más estrictas en aeropuertos de entrada y de salida, estamos logrando el secretario de relaciones está haciendo extraordinario trabajo con gobiernos de otros países”, indicó en su conferencia mañanera.

A su vez, el jefe del Ejecutivo Federal pidió a sus compatriotas que se encuentran en Estados Unidos a evitar retornar al país azteca. Sin embargo, explicó que de ser necesario que lo hagan, los aeropuertos contarán con más medidas de prevención.

“No cerramos el espacio aéreo, no se cierran vuelos, solo en el caso de los vuelos a Estados Unidos de manera especial, en todos los casos, pero de manera especial a nuestros paisanos, decirles que si pueden que no viajen a México, si hay urgencia desde luego y no hay ninguna restricción pueden venir a México”, expresó.

¿Por qué en México aún no se declara en cuarentena?

Pese a que el pasado 24 de marzo, el presidente AMLO, comunicó el ingreso de México a la fase 2 del COVID-19, aún no se declara cuarentena.

El país azteca aún no declara cuarentena porque en la fase en la que está, no le corresponde esta medida. Si bien en la fase 2 se cierran lugares públicos como bares, restaurantes, eventos masivos y se implementa el trabajo a distancia, todavía no se restringe la movilización.