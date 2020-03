Nueva York ‘resucita’ tratamiento médico de hace 100 años para curar a pacientes con COVID-19

El Proyecto de Plasma Convaleciente COVID-19 agrupa a diferentes médicos e instituciones norteamericanas que se unieron para desarrollar fórmulas que combatan las consecuencias del coronavirus.

Una de estas instituciones es la Universidad Johns Hopkins, ubicada en Baltimore, dentro del estado de Maryland, quienes plantearon implementar un tratamiento médico utilizado por última vez en 1918 para frenar la ‘gripe española’.

La casa de estudios superiores Johns Hopkins fue una de las primeras en comenzar el estudio de esta fórmula médica, cuyo éxito fue comprobado hace más de 100 años.

De acuerdo a la hipótesis planteada por los investigadores de esta universidad, la clave para desacelerar los casos de COVID-19 radica en la sangre de los pacientes curados. ''Ha habido pruebas que muestran cuándo se inyecta a una persona los anticuerpos, que luego estimula y promueve su sistema inmunitario contra esa enfermedad'', señaló por su parte el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

La concurrida Times Square de Nueva York luce prácticamente vacía tras dispararse las cifras de contagiados por COVID-19 en el estado. Créditos: New York Post.

Nueva York, que cuenta con 25 665 casos de contagios hasta el momento, será el primer estado donde se implementará este método. Y aunque Cuomo ha explicado que se trata de un ensayo, no pierde la esperanza en demostrar su efectividad.

''El Departamento de Salud del Estado [...] ha estado trabajando en esto con algunas de las mejores agencias de atención médica de Nueva York, y creemos que es prometedor, y nosotros vamos a comenzar eso esta semana'', explicó Cuomo.

Este método ha recibido la aprobación de diversas instituciones médicas de Estados Unidos como la National Academy of Sciences, John L. Anderson President, la National Academy of Engineering, Victor J. Dzau President, la National Academy of Medicine, entre otras.

Como complemento, Andrew Cuomo ha pedido ayuda federal para contrarrestar los efectos del COVID-19 en su estado, actualmente epicentro de la pandemia en Estados Unidos. ''La tasa [...] se está duplicando cada tres días aproximadamente. Este es un aumento dramático en la tasa de infección'', argumentó el gobernador.