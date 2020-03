Coronavirus: presidente de Bielorrusia recomienda “sauna y vodka” para combatir la pandemia

Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia, recomendó a los ciudadanos de su país a lavarse las manos constantemente y tomar las medidas de higiene necesarias para prevenir el contagio del coronavirus.

Sin embargo, en el mismo mensaje público pidió algo insólito: que la gente se cuide del COVID-19 tomando vodka y yendo al sauna.

“Lávense las manos más a menudo. Desayunen, almuercen y cenen a una hora determinada. No tomo alcohol, pero menciono en broma que el vodka no solo sirve para lavarse las manos, sino que también hay que beber unos 100 mililitros al día para envenenar este virus, pero no en el trabajo", dijo el presidente en una reunión el pasado 16 de marzo, según la cadena RT.

En el mismo mensaje, recomendó también ir al sauna “dos o tres veces a la semana”. “Los chinos dijeron que el virus muere a partir de los 60 °C”, agregó.

Al mandatario de Bielorrusia no le gustó la medida que tomaron otros países de Europa que cerraron sus fronteras para contener la propagación del coronavirus. Sobre todo contra Rusia.

“Muchos países se cerraron a los extranjeros. Entre ellos cinco países vecinos de Bielorrusia. Es una tontería absoluta y total, algo que ya se ve confirmado. Esto no defenderá para nada a Rusia. Sobre todo si se trata de un cierre selectivo. Pero eso es un asunto de ellos”, mencionó.

Para el Mandatario, el hecho de que la OMS haya declarado el COVID-19 como una pandemia no significaba mucho, ya que en su país siempre combatieron todas las infecciones y no solo el coronavirus.

No queda prácticamente ni un solo país que no esté afectado por este virus. Pero es muy diferente que en un país del norte de África se enferme una persona, mientras que en solo 24 horas en Italia mueran 475 personas. Es una gran diferencia", observó.