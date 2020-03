Asesinaron a su padre a puñaladas, pero él asegura que perdona a los delincuentes [VIDEO]

El horrendo crimen de un odontólogo de 54 años conmocionó a los pobladores de La Pampa en Argentina el último fin de semana. Sin embargo, el hijo de la víctima ha señalado que toda la familia perdonaría a los asesinos si los tuviesen en frente.

Samuel Prodolliet fue asaltado por dos sujetos durante la madrugada del último sábado, dentro de su vivienda, mientras estaba junto con su esposa. Ambos delincuentes irrumpieron en la casa, los despertaron y comenzaron a exigirles que le entreguen todo el dinero que tenían. Ante la resistencia del odontólogo, uno de los ladrones le propinó varias puñaladas.

Su esposa, en medio del pánico, logró llamar a la Policía. Pero cuando llegaron, el cuerpo de la víctima no tenía signos vitales.

El joven hijo de Prodolliet señaló que él no se encontraba en la ciudad en ese momento, pero remarcó para el portal Crónica: “[de haber estado en su vivienda] nos llevábamos a esos dos o ellos nos llevaban a nosotros. Cualquier padre hubiese actuado igual al defender a la familia”.

Y al ser cuestionado sobre qué acción tomaría al ver a los delincuentes, el joven sorprendió a los entrevistadores con su respuesta: “si lo veo, no le voy a revolear una trompada como haría otro, sino que le daría un abrazo y le diría ‘loco, no está bien lo que hiciste, pero te perdonamos en nombre de la familia’”. Además, sostuvo que su decisión se trata de poner en práctica lo que su padre les enseñó.

Toda la familia pertenecía a una congregación cristiana, por ende, Franco Prodolliet aseguró que su padre siempre les enseñó que había que perdonar. Sin embargo, dejó en claro que no quisiera ver más crímenes como este e instó a las autoridades a dar con el paradero de los asesinos para salvar a más posibles víctimas.

“Para mí, que el tipo vaya a la cárcel no soluciona nada. Pero nos deja más tranquilos de que no pueda hacerlo de nuevo. La verdad, la justicia no la hacemos nosotros, eso me enseñó mi papá”, finalizó el joven.