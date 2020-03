El diario del “paciente 13” que relata su experiencia con el coronavirus y llama a la tranquilidad

“Coronavirus caso 13 en Argentina”. Nelson Martínez, un hombre de 51 años permanece internado en el Hospital Muñiz, Recoleta, por estar infectado con el nuevo COVID-19. Desde ese lugar, el paciente encontró la forma de compartir su experiencia con el resto de los argentinos y el mundo: un blog en el que relata el día a día de la infección.

“El paciente 13” empezó el relato de su diario dando tranquilidad a la población: “La vida es bella. Que ningún virus te quite la alegría de vivirla en plenitud”. Contó que viajó con su pareja, Claudia, al norte de Italia y Slovenia. “Un viaje soñado”, pero que empezaron a llegar a sus oídos “la existencia del virus en las regiones” que habían visitado.

"Desde Bologna hasta llegar a la Argentina tuvimos todos los cuidados que indicaban las autoridades italianas. Viajábamos y el virus venía siempre por detrás. Era llegar a una ciudad y enterarnos que se habían descubierto casos en la ciudad que habíamos dejado. La actitud fue siempre la misma, nunca tenerle miedo al virus, siempre tomar precauciones y disfrutar nuestras vacaciones", detalló.

La pareja arribó el 5 de marzo al aeropuerto de Ezeiza en Argentina. (Foto: wordpress)

Sin embargo, el viaje en avión que realizó desde Madrid a Buenos Aires no fue fácil. “Cada estornudo era un misil con ojivas tóxicas”, contó el paciente que sospecha fue el lugar en que se contagió con el nuevo coronavirus.

La pareja arribó el 5 de marzo al aeropuerto de Ezeiza en Argentina, donde encontró un panorama indiferente a la realidad que estaba sufriendo el mundo. “Sean Bienvenidos desde Italia –nos dijeron-, y, por lo tanto, ingresen al país sin ningún tipo de control, ninguno, ninguno, absolutamente ninguno”, se quejó.

Luego ambos decidieron desayunar en un local de comida rápida, y al día siguiente realizaron sus actividades cotidianas con normalidad. “Nos levantamos y salimos a hacer esas cosas típicas y tan bellas de principio de mes, pagar cuentas, alejado del contacto de la gente. Un día con las pilas a full, recuerdo que hice mil cosas y una salud de hierro, no notaba el cansancio”.

El 7 de marzo comenzaron los síntomas de coronavirus. “La madrugada empezó con decaimiento, dolores musculares desde pies a cabeza, tos seca y temperatura en ascenso. Pasamos todo el día en casa. Claudia no tuvo ningún síntoma, solo era yo. Seguí con los síntomas todo el día y a la tarde empezó la fiebre. Me dolía hasta la piel y lo que más me alarmó fue que me dolían los dientes, fue horrible”, recordó.

Inmediatamente, en Argentina se activó el protocolo de coronavirus a cargo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). La cuarentena comenzó en terapia intensiva.

“Ya en mi PH de un ambiente, despliegue mis libros puse mi mesa a mi gusto y acerqué la cama de manera que tuviera todo a mi alcance. Me dispuse a tratar de no dormir durante el día y a estar parado y no siempre acostado”.

Nelson Martínez fue sometido a “pinchazos por todos, además de las vías endovenosas, y ocho pastillas por vía oral por día”, sin saber que era portador del coronavirus. Luego de saber que era positivo, su pareja comenzó a experimentar los síntomas.

No pasaron muchos días para que el cuadro clínico de Nelson mejorara. “Los médicos dicen que estoy bien”, y agradeció los mensajes de apoyo. “No se dan una idea lo importante que es para las personas que estamos aisladas, poder contar con todos los que aún sin conocernos, nos envían un mensaje, una oración, un fuerza...”.

El paciente 13 fue derivado “a una sala gigante con dos casos también positivos”. “Nelson, llevas una semana asintomático y en estado óptimo, evaluamos la posibilidad de hacerte ya el hisopado para ver si te puedes ir”, comentó su médico tratante.