¿Cómo desinfectar tu espacio si viajas en avión?

En los dos últimos meses, desde que inició la propagación del coronavirus, la mayoría ha prestado más atención a la limpieza de los espacios en los que se desenvuelven. Así, creció la preocupación de los pasajeros aéreos por los posibles contagios que se podrían darse dentro de este medio de transporte.

Ante este panorama, el epidemiólogo estadounidense Aaron Milstone afirma que “el avión y los asientos al interior son un espacio público y sabemos que los gérmenes pueden sobrevivir en superficies durante mucho tiempo, así que no se pierde nada con limpiarlos”.

Por ello dejamos algunos consejos para que te sientas seguro si planeas viajar usando este medio.

Elige un asiento cerca a la ventana

Un estudio de la Universidad Emory demostró que las personas sentadas junto a la ventana corren menos probabilidades de infectarse con un virus por tener menor exposición al mismo, mientras que aumenta para los que se sientan cerca a los pasillos.

“Reserva un asiento de ventanilla, intenta no moverte durante el vuelo, mantente hidratado y mantén tus manos lejos de tu rostro”, puntualizó Vicki Stover Hertzberg, investigadora del proyecto.

Desinfecta las superficies duras

El proyecto también reveló que otra forma en la que se propagan virus y gérmenes es porque estos permanecen en superficies duras como la cabecera del asiento, control remoto, pantalla, bandejas, cinturones de seguridad y manijas. Así, los espacios pueden ser limpiados con toallitas húmedas o algodón y alcohol.

Además, señalan que se debe de dejar la superficie húmeda aproximadamente 30 segundos para que las toallitas funcionen. Sin embargo, debe considerarse que usar estos desinfectantes en asientos tapizados provocaría un efecto contrario, ya que al permanecer húmedos todo el tiempo, provocan mayor propagación de gérmenes en vez de matarlos.

Hertzberg añadió que, de haber televisores con pantalla táctil, se debería utilizar un pañuelo o papel higiénico desechable al tocarlos. Ello formaría una barrera entre la superficie que podría estar infectada y tus manos.

Bernard Camins, director médico para la prevención de infecciones en el Sistema de Salud de Mount Sinai, recomendó realizar el mismo procedimiento en los baños.

“Alguien que ha estado enfermo y con tos podría haber tocado la puerta y el caño, así que usa toallitas desinfectantes en el baño, después usa toallas de papel para abrir la puerta y cerrar el caño, finalmente, deséchalas cuando salgas”, dijo.

Todas estas medidas de prevención no funcionarán si las personas se tocan la boca, ojos y nariz con las manos sucias. Al respecto, Milestone señala que “no es malo limpiar el área a tu alrededor, pero recuerda que el coronavirus no va a saltar del asiento y meterse a tu boca”.

Lo más importante: lavarse las manos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha repetido en innumerables ocasiones: el lavado de manos es vital, no solo para evitar enfermedades como el COVID-19, sino muchas otras. “Es muy importante que pienses dónde han estado tus manos y que te las laves”, manifestó Andrew Mehle, profesor Microbiología Médica e Inmunología en la Universidad de Wisconsin-Madison.

La recomendación es lavarse las manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos. De no tener jabón, usar desinfectante para manos. Mehle señala que el coronavirus puede sobrevivir en bandejas de servicio, pantallas táctiles, caños, entre otros. Además, apuntó que la aplicación de desinfectantes sobre las superficies, o de jabón mientras se lavan las manos, matarían al virus.

Dejar de tocarse el rostro

Según la OMS, las partículas virales que trasmiten el COVID-19 viajan a través de la mucosa y la saliva, e ingresan a través de los ojos, nariz o boca. Esto es de conocimiento general; aunque las personas suelen tocarse el rostro más de los que piensan. Hacerlo después de coger objetos con gotas de saliva de alguien que estornudó o tosió, puede generar la transmisión del virus.

“Limpiar las superficies en un avión no está de más, mientras no te brinde una sensación falsa de seguridad”, enfatizó Mehle. Él también hizo énfasis en que, esto no funcionará si las personas no se lavan las manos y siguen otras prácticas de limpieza.