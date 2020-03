Mujer retira pañuelo verde en monumento: “A mi Argentina la respetan” [VIDEO]

En Argentina, una mujer, identificada como Julieta Galiotti, se volvió viral en las redes sociales después de que quitó un pañuelo verde en una estatua que se encuentra ubicada en plazoleta de Santa María de Punilla.

En el video, Galiotti, que lleva puesta una camiseta de la selección argentina de fútbol, trata de subirse al monumento con la ayuda de un joven. Segundos después, la muchacha saca el pañuelo verde que estuvo amarrado en la efigie y recalca: “A mí esto no me representa y tampoco me representa la falta de educación hacia los caballeros de las Malvinas. Discúlpenme, pero a mi Argentina la respetan”.

El material audiovisual lo compartió en sus redes sociales y los usuarios la felicitaron. En una entrevista para el portal VíaCarlosPaz, ella indicó que no pertenecía a ningún movimiento en contra del aborto, pero afirmó que sí forma parte del grupo de argentinos que “pide que se respeten los monumentos y no solo a los de Malvinas, sino a cualquier otra estatua que represente un logro patrio”.

Además, aseguró: “Nadie me contactó para reprocharme lo que hice. Si te puedo asegurar que medio país me felicitó y doy las gracias por tanta muestra de cariño”.

El citado medio señaló que la efigie se inauguró en el 2016 en Santa María de Punilla (Argentina). El objetivo era dar un homenaje a los soldados que arriesgaron su vida en la Guerra de las Malvinas. El monumento mide alrededor de 14 metros de alto y está al frente de una estatua de una virgen.