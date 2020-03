Coronavirus en España EN DIRECTO: hasta el momento se registran más de mil casos y 28 muertes

Europa está en estado de alerta por el coronavirus COVID-19 que, hasta el momento, ha dejado una cifra de 12 595 casos positivos en cuarenta y cinco países. En Italia, Francia y Alemania se han reportado gran cantidad de afectados con 7375, 1116 y 1112 casos, respectivamente.

España tiene a más de mil personas afectadas, que se encuentran ingresadas en hospitales o bajo monitoreo domiciliario, y las vidas cobradas se han elevado a 28. Además, veintitrés pacientes ya fueron dados de alta luego de superar el cuadro clínico.

PUEDES VER Pedro Sánchez anuncia plan contra efectos económicos por coronavirus en España

Coronavirus en España: casos confirmados

España es uno de los países donde el incremento de casos de coronavirus se percibe a cada hora. Hasta el momento son 1050 las personas afectadas en las diferentes comunidades autónomas y regiones, y se han registrado 28 muertes.

Solo Madrid alberga a 578 casos positivos activos del COVID-19, siendo la comunidad con más casos y fallecimientos en el país a causa del coronavirus. El aumento de personas contagiadas ha ocasionado, incluso, que uno de los hospitales colapse, impidiendo el ingreso de más pacientes y trasladando a los infectados a otros centros sanitarios de la región.

PUEDES VER Estudiante de la Complutense da positivo al COVID-19

Coronavirus EN DIRECTO | lunes 9 de marzo de 2020

21:13 p.m. Nuevos positivos en Gran Canaria

La Conselleria de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que dos personas han dado positivo al COVID-19 en Gran Canaria. Los casos corresponden a dos turistas holandeses.

Más noticias

📢 ACTUALIZACIÓN. Sanidad confirma dos positivos por #COVID2019 en Gran Canaria. Se trata de dos turistas holandeses que se encuentran en buen estado de salud y en aislamiento. Continuaremos informando. — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) March 9, 2020

20:40 p.m. Cuatro casos se suman en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana confirma cuatros nuevos positivos de coronavirus. Es así que la cifra asciende a 50, de los cuales 48 se encuentran activos y dos están en estado de gravedad.

20:38: Nuevo escenario en España

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anuncia en rueda de prensa que España ingresa a un cambio de escenario de contención reforzada.

El ministro de @sanidadgob anuncia un cambio de escenario de la situación ante el #coronavirus, pasamos a una situación de contención reforzada.

En la Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida se procederá a adoptar las siguientes medidas, entre ellas la suspensión de las clases. pic.twitter.com/cmaMRGy0jk — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 9, 2020

20:36 p.m. Nuevo informe de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunicó que, luego de realizar la actualización de casos, se reveló que son 578 las personas afectadas por el coronavirus y hay 17 fallecidos.

20:24 p.m. Seguimiento de cada caso

El ministro Illa, informa que para este nuevo escenario en España adoptarán medidas adecuadas para la población. ″Nos regimos por el seguimiento diario de la situación, actuamos siguiendo las recomendaciones de los expertos, en coordinación con las comunidades autónomas y con total transferencia".

20:17 p.m. Zonas de transmisión

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, da a conocer que las zonas de transmisión comunitaria alta son la Comunidad de Madrid y las zonas de Vitoria y Labastida, en el País Vasco. En estos lugares se cancelan todas las actividades educativas.

20:15 p.m. Madrid suspende actividades educativas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid declara que toda actividad educativa queda suspendida desde el 11 de marzo, en el marco de prevención de expansión del COVID-19.

20:02 p.m. El coronavirus en España

Hasta ahora, España registra más de mil personas infectadas con el coronavirus y 28 fallecidos.

#ÚLTIMAHORA España supera el millar de infectados por el nuevo coronavirus, 28 fallecidos (ministerio) #AFP pic.twitter.com/NEgDOCWpsJ — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 9, 2020

19:55 p.m. Suspensión de clases en todo Madrid

Debido al incremento de casos de coronavirus, Madrid ha ordenado el cierre de todos los colegios y universidades.

ÚLTIMA HORA | Madrid ordena el cierre de todos los colegios y universidades ante el avance del coronavirus https://t.co/K5a3CvEpmX pic.twitter.com/yBuP8IDoFe — EL PAÍS (@el_pais) March 9, 2020

¿Qué es el coronavirus?

El coronavirus procede de una familia de virus que son padecidos, principalmente, por especies de animales. Resfriados leves son algunos de los síntomas que causa esta enfermedad y puede llegar incluso a desatar el Síndrome Respiratorio Agudo (SARS). Esta última es un tipología de neumonía atípica que se originó en Cantón, China, en 2002.

Los coronavirus son virus que circulan entre algunos animales, pero algunos de ellos también pueden afectar a seres humanos, normalmente con síntomas leves.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas más comunes COVID-19 son: fiebre, fatiga, malestar corporal, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos y sensación de falta de aire.

¿Sabes cuáles son los síntomas del #coronavirus?



🤒Fiebre

😟Tos

🥴Falta de aire



En nuestra web puedes consultar toda la información actualizada. pic.twitter.com/pNvAqrXDUf — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 3, 2020

¿Cómo prevenir el COVID-19?

Los consejos de autoridades sanitarias para evitar el contagio son lavarse las manos de manera frecuente y usar pañuelos o el brazo para cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar. En cuanto al uso de mascarillas, no son imprescindibles, a no ser que se esté infectado o en contacto directo con los pacientes que portan el COVID-19.

“No es necesario que la población use mascarillas. El uso de mascarillas sí puede ser interesante en los pacientes con sintomatologías. La población no tiene que asumir medidas que no tienen sentido”, recomendó el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

El Gobierno español ha recomendado no viajar a las “zonas en riesgo”: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia.