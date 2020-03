Pareja con síndrome de Down celebrará 25 años de matrimonio con una fiesta

En Inglaterra, una pareja con síndrome de Down tiene todos los detalles para celebrar la edición 25 de su aniversario de boda.

Maryanne Newman y Tommy Pilling indicaron que planean una gran fiesta en su vivienda junto con sus familiares y amigos, según informó Daily Mail.

La hermana de Maryanne, Lindi Newman, indicó que toda la familia tiene conocimiento de que ellos serían la pareja con síndrome de Down más longeva. “El hecho de que todavía vivan independientemente y que lo están haciendo juntos es increíble”, afirmó.

Además, indicó que la salud de Tommy se está deteriorando, debido a que tiene cambios de humor, no suele dormir y tiene demencia senil. “Él perdió a su familia bastante joven y vivimos hace 30 años. Es parte de nosotros”, manifestó Lindi.

Cabe señalar que el sujeto le propuso matrimonio a la mujer, luego de haber tenido 18 meses de noviazgo con un anillo de juguete. “El día que Maryanne lo conoció tenía la sonrisa más grande en su rostro y no podía dejar de hablar de él”, contó su hermana.

En una entrevista que brindó la mujer, el año pasado, indicó que su boda fue el mejor día de su vida y que nunca discutía con su esposo. “Lo amo mucho y es mi mejor amigo”, expresó.

No obstante, y tras la demencia de su esposo, Maryanne suele tener ataques de histeria, debido a que Tommy la rechaza y afirma que no sabe quién es ella. Su hermana manifestó que trata de calmarla y explicarle que él no se encuentra bien de salud.