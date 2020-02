Coronavirus: Estafadores roban a ancianos fingiendo ser personal sanitario

Estafadores y ladrones vienen aprovechando el temor de la población italiana afectada por el temido coronavirus para cometer sus delitos. Esta vez, una pareja de ancianos fue víctima de los hampones quienes se hicieron pasar por técnicos sanitarios para ingresar a su vivienda y arrasar con todo lo que encontraron.

Información policial detalló que se trataría de dos individuos que tienen en la mira las casas de ancianos que viven solos para estafarlos.

“Ellos se presentan como funcionarios del Servicio de Salud de Lombardía y fingen hacer controles relacionados con el coronavirus . Sin embargo, una vez dentro de la vivienda se apoderan de los objetos de valor y el dinero”, según informaron al periódico italiano La Repubblica.

Las autoridades de la Policía de Bérgamo indicaron que varias viviendas de las regiones afectadas por la emergencia epidemiológica han sido víctimas de los ladrones.

⚠️Attenzione👉Diversi comitati locali ci segnalano una truffa telefonica su finti volontari della #CroceRossa che propongono test domiciliari sul #Coronavirus. Vi informiamo che non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invitiamo tutti a fare attenzione. pic.twitter.com/ZORqrOvBqk — Croce Rossa Italiana (@crocerossa) February 24, 2020

La Cruz Roja publicó en sus redes sociales una alerta sobre la actividad delictiva de estos individuos: “¡Precaución! Varios comités locales informan una estafa telefónica sobre voluntarios falsos del #CroceRossa que ofrecen pruebas caseras en #Coronavirus. Le informamos que no se ha organizado ningún tipo de inspección puerta a puerta e invitamos a todos a tener cuidado”.

El Comité Regional de la Cruz Roja Italiana - Lombardía explicó que: "Después de algunos informes recibidos de los comités locales, informamos a los ciudadanos que no se han realizado actividades puerta a puerta para realizar pruebas con un bastoncillo oral para la detección de infección de coronavirus Covid-19”.

“Por lo tanto, estas actividades no tienen nada que ver con la Cruz Roja y las personas que las llevan a cabo, aunque en uniforme, no pertenecen a nuestra asociación y tienen el único propósito de ingresar ilegalmente a los hogares, con la intención de saquear. Por lo tanto, si se recibe una visita, se recomienda no dar la bienvenida a estas personas a la casa y contactar con la policía de inmediato”.