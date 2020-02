México: locutora de radio ‘Bárbara Greco’ es asesinada cuando platicaba con su padre

Teresa Aracely Alcocer, más conocida como ‘Bárbara Greco’, fue asesinada la tarde del martes 18 de febrero a las afueras de su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La mujer de 37 años, según los reportes preliminares de las autoridades, fue atacada con arma de fuego cuando bajaba de una camioneta tipo pick up y sufrió una herida en el oído que acabó con vida instantáneamente. La locutora se encontraba platicando con su padre en el momento en que se produjo el ataque.

El cuerpo de la víctima fue hallado ente las calles 20 de noviembre y Honduras, en la colonia El Barreal de Ciudad Juárez. Asimismo, las autoridades han precisado que se desconoce el paradero del homicida, así como los motivos del asesino de llevar a cabo la acción.

Se conoció que ‘Bárbara Greco’ vivía con su madre, quien aún no recibe el cuerpo de su hija debido a que el vocero de la Fiscalía Especializada en Investigar Violencia contra las Mujeres por Razones de Género (FEM) de la Mujer, Julio Castañeda, continúa en la espera de documentos oficiales que certifiquen la muerte de Teresa Aracely Alcocer.

Tras el crimen de la niña Fátima que remeció a todo México y generó repudio en los últimos días, ‘Bárbara Greco’ había escrito en sus redes sociales que “las niñas y niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan”. De esta manera, la locutora de radio mostraba su indignación por el asesinato de la menor.

Por otro lado, fueron sus compañeros de la radiodifusora La Poderosa y sus amigos cercanos quienes revelaron la verdadera identidad de la mujer de 37 años. Además, contaron que ella misma se hacía llamar ‘Bárbara Greco’ en los programas de radio.

México en cifras

Si bien el caso de 'Bárbara Greco’ no ha sido especificado como feminicidio, cabe la posibilidad de que así sea. En todo lo que va de 2020, según el sitio web femenicidios.mx, el país azteca registra 133 feminicidios.