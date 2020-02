‘Pensé que tenía una simple gripe’: Acude al doctor y termina con sus dos piernas amputadas

Un hombre acudió a un hospital para tratar lo que pensaba se trataría de un simple resfrío, pero terminó con ambas piernas amputadas. Juan Santiago acudió al Northside Hospital de Atlanta en Estados Unidos el 6 de diciembre pasado. Allí le diagnosticaron influenza. Los médicos consideraron que no había riesgo y fue dado de alta.

Dos días después, el paciente tuvo que ser internado nuevamente en el nosocomio debido que su estado de salud había empeorado.

“Pensé que era una simple gripe, un resfriado común, como siempre piensa uno”, dijo Juan Santiago a Univisión 34.

Durante su internamiento en el centro de salud, el hombre fue diagnosticado con neumonía e inducido al coma por dos meses. En ese tiempo que estuvo inmóvil, la situación de Juan se complicó a tal punto que detectaron gangrena en sus pies y esto puso en riesgo su vida.

Los galenos decidieron amputarle ambas piernas por debajo de las rodillas para evitar mayores complicaciones a su salud.

“Desde que atravesé por ese trance, mi vida ya no fue igual. Quedé postrado en la cama y ahora tengo que moverme en una silla de ruedas ya que por ahora no puedo conseguir una prótesis debido que no tengo un plan de salud ni dinero necesario para poder comprarlo”, señaló Juan Santiago.

Por lo tanto, pidió apoyo a la ciudadanía y a las autoridades médicas para que le donen la prótesis que tanto requiere. Dijo que tras el procedimiento ya no ha podido trabajar y no ha podido generar ingresos para su hogar.