Plan Vuelta a la Patria retorna a 250 venezolanos a su país provenientes de Perú

A través del Plan Vuelta a la Patria, impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro, un total de 250 venezolanos regresaron a su país este 13 de febrero, provenientes de Perú.

La información fue difundida a través del portal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

El traslado estuvo a cargo de la aerolínea venezolana Conviasa, institución que ha sido sancionada por Estados Unidos el pasado 07 de febrero.

Se trata de la jornada de repatriación número 40 desde Perú a cargo del gobierno madurista. En lo que va de 2020 se han realizado cuatro vuelos, los dos últimos se ejecutaron luego de la sanción a Conviasa.

#VIDEO | A pesar de las medidas coercitivas unilaterales que buscan asfixiar la economía y aislar a Venezuela, el #PlanVueltaALaPatria no se detiene y a través de @LAConviasa mantiene el puente aéreo humanitario dispuesto por el Presidente @NicolasMaduro#JusticiaContraElBloqueo pic.twitter.com/PbUV3FYkf6 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 13, 2020

Razones del retorno de los venezolanos, según el gobierno de Maduro

De acuerdo al portal de la cancillería venezolana, los connacionales que se han retornado a su país se debe a la falta de oportunidades de empelo y el trato xenófobo.

Mediante el Plan Vuelta a la Patria, Perú ocupa la segunda posición, detrás de Brasil, en la lista de cantidad de repatriados.

“Las personas (peruanas) en los trabajos me quedaban mal, no me pagaban lo acordado y el trabajo era forzoso. Nos regresamos porque no aguantamos más y recomendamos a quienes quieran irse a Perú, que no lo hagan, porque la vida en ese país es muy dura”, relató Alejandro de Sales, quien junto a su esposa e hijo pequeña retornaron con el plan a Venezuela.

#VIDEO | Alejandro de Sales y Mariangela Cepeda dejaron Maracaibo creyendo en falsas promesas, hoy retornan cansados de la xenofobia y la explotación laboral que vivieron en Perú.#PlanVueltaALaPatria#JuventudGarantíaDeLaPatria pic.twitter.com/VQVYfyiVXj — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 12, 2020

José Ríos, otro de los repatriados, manifestó que se siente feliz de poder retornar a casa. “Gracias a Dios por este Plan (Vuelta a la Patria). Me siento contento de regresar a mi país. Tuve dos años en Perú y fue muy fuerte. La gente piensa que estar de migrante es fácil y no es así. Hay que seguir adelante en nuestro país”, confesó.

El plan inició en abril de 2018, con el objetivo humanitario de retornar a Venezuela a los migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad en los países receptores.

Cerca de 18 mil venezolanos se han beneficiado del plan de repatriación gratuita procedentes de Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Panamá, República Dominicana y Uruguay.