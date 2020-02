Caso Marta del Castillo: el crimen esconde una estafa de 108.000 euros

Giro total 11 años después. Una nueva investigación de la familia de Marta del Castillo, la joven asesinada en Sevilla en enero de 2009, concluye que Miguel Carcaño y su hermano, Francisco Javier Delgado, adquirieron el piso de León XIII, lugar donde se perpetró el crimen, gracias a un préstamo de 108 000 euros obtenido con documentos y datos falsificados.

Esto supondría un giro total en el caso del asesinato y desaparición de Marta del Castillo, ya que la familia cree que este sería el verdadero móvil del crimen, según ha informado el Diario de Sevilla.

A su vez, según informa Espejo Público, la discusión que menciona Miguel Carcaño no se habría producido por el impago de la hipoteca sino porque se podía descubrir la estafa con la que se había conseguido ese préstamo, algo que podía llevarlos a la cárcel diez años.

Documentos y datos falsificados para la estafa

En el verano de 2008 Miguel Carcaño y su hermano, Francisco Javier Delgado habían heredado recientemente un piso de su madre que tenía pendiente una hipoteca de 49.000 euros.

Ellos acordaron pedir una hipoteca a nombre del primero por valor de 108.000 euros. Con ese dinero cancelarían la deuda de 49.000 euros a nombre de ambos y Miguel le entregaría a su hermano 32.000 euros a cambio de hacerse propietario único del piso.

Miguel Carcaño entregó al banco tres nominas falsas de junio, julio y agosto de 2008 en las que indicaba que trabajaba de camarero en el bar “El Menos dos Grados”, ubicado en San José de la Rinconada por un sueldo de 1.400 euros. Eso no era suficiente y también entregó al BBVA una falsificación de su vida laboral en la que constaba que trabajaba en una cafetería. Así consiguió que le concedieran esa hipoteca. Toda la bonanza conseguida a base de estafas se vino abajo cuando llegaron los problemas para hacer frente para pagar la letra.

El más beneficiado, dice Inmaculada Torres, abogada de los padres de Marta, “fue Francisco Javier Delgado, pues no sólo se quedó en posesión del inmueble, sino que percibió 32.420,44 euros” en un cheque nominativo que habría sido ingresado en la cuenta de su socio en el bar Dseda.

La familia de #MartadelCastillo cree que el nuevo giro en la investigación puede ser la "última oportunidad de hacer Justicia y encontrar su cuerpo" https://t.co/XtfoRCASI4 — Diario de Sevilla (@diariosevilla) February 10, 2020

Miguel Carcaño colabora con la familia de Marta

Los padres de Marta del Castillo, la joven sevillana de 17 años asesinada en 2009 y cuyo cuerpo no ha sido localizado, han pedido al juez de Instrucción número 4 de Sevilla reabrir el caso porque consideran que existen nuevas pistas que podrían permitir encontrar el cadáver de la menor, que ha sido buscada sin éxito en numerosas ubicaciones.

Antonio del Castillo ha contado con la colaboración directa de Miguel Carcaño, quien le envió una carta autorizándolo a solicitar la documentación presentada en el BBVA para la concesión del préstamo hipotecario. Estos documentos validarían la séptima versión de los hechos dada por el joven sevillano en el año 2013, según la cual fue Delgado el que asesinó a Marta al pegarle con la culata de una pistola en la cabeza después de que la joven intentara mediar en una fuerte discusión entre este y su hermano Francisco.

Bueno pues parece que ya ha salido todo a la luz. pic.twitter.com/gISiBH3KPa — Antonio del Castillo (@kastillo62) February 10, 2020

Miguel Carcaño también le envió otra carta a la letrada de la familia, Inmaculada Torres, ofreciéndose a otorgarle incluso un poder notarial para que pudiera acceder a la documentación sobre la hipoteca de León XIII, aunque al final no hizo falta dicho poder. A través de esto, Torres ha podido verificar que todos esos documentos aportados para conseguir el prestamo –vida laboral, contrato indefinido, nóminas, certificado de empresa y el resto– son falsos, dado que Carcaño nunca trabajó en ese bar.

La documentación que hay en el juzgado de instrucción demostraría que Miguel Carcaño dijo la verdad sobre estos problemas económicos y por esa razón la abogada de la familia Del Castillo ha pedido que se reabra la investigación y se impute a Francisco Javier Delgado como autor del asesinato de Marta del Castillo.

Según revela Diario de Sevilla, los datos los presentó la abogada de la familia, Inmaculada Torres, ante los juzgados de la ciudad. Esta línea de investigación la pudo abrir la familia después de la reunión que el padre de la joven, Antonio del Castillo, mantuvo con Miguel Carcaño en la prisión de Herrera de La Mancha el 24 de febrero de 2017.

La abogada Inmaculada Torres ha pedido en el juzgado que se analice la nueva documentación sobre la presunta trama de estafas de hipotecas y que asuma el caso el grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, que asume casos no resueltos.

En su solicitud, la abogada pide que se tome declaración a Carcaño, al padre de Marta, a Francisco Javier García Marín ‘el Cuco’ -el menor que fue condenado a dos años y once meses por encubrimiento. La abogada de la familia considera que esta nueva investigación es determinante y puede ser incluso la “última oportunidad de hacer justicia y encontrar el cuerpo de Marta”.

La noche del crimen: Marta intentó defender a Carcaño

En el bajo C del número 78 de la calle León XIII Marta del Castillo perdió su vida hace ya 11 años.

Los hermanos Miguel Carcaño y Francisco Javier habían falsificado una serie de documentos para conseguir una hipoteca de 108 000 euros. Miguel no pudo hacer frente a la letra y su hermano Francisco Javier le propinó una paliza en la casa de León XIII. Marta del Castillo se habría abalanzado sobre Francisco Javier y éste le habría golpeado con un revolver en la cabeza hasta la muerte.

Tras varios retrasos en el pago de la letra, en enero de 2009 no la había podido pagar al día 24, día de la muerte de Marta del Castillo. Esta fue la última versión que dio de Miguel Carcaño a la Justicia en febrero de 2013:

"Llegué con Marta a mi casa sobre las ocho de la tarde, aunque no lo sé con exactitud. Cuando entramos me di cuenta de que mi hermano estaba en el interior. Marta se metió en mi habitación y yo me fui hacia dentro para hablar con él. Le dije que venía acompañado y él me explicó que había puesto una lavadora y me dijo que la fuera tendiendo. Mientras lo hacía, mi hermano me contó que había hablado con el que arregló los papeles del piso y que le había comentado que iba retrasado con el pago de la hipoteca. Le expliqué que en la cuenta había 2.000 euros y que había sacado 800 para comprar una moto y que se había llevado del banco como regalo una Play, una cámara y un 'home cinema'. Pensé que eran gratis. Cuando escuchó mi explicación comenzó a insultarme y a decirme 'siempre eres igual' y a pegarme".

“Intenté escaparme fuera de casa. Corrí a través del salón y del pasillo que lleva al exterior, pero mi hermano me alcanzó justo antes de abrir la puerta. Me dio un puñetazo en el estómago. Estábamos justo frente a la puerta donde estaba Marta. Traté de entrar, pero mi hermano me acorraló y siguió pegándome. Me daba por todos lados. Mi hermano acabó de espaldas a la habitación y yo de frente. Marta al ver la paliza se abalanzó a la espalda de mi hermano para intentar que dejara de pegarme. En ese Momento él se lleva la mano al cinturón, saca un revolver que lleva en la funda, me da a mí una vez y luego se gira mete a Marta en la habitación y le golpea en varias ocasiones”.

La séptima versión del crimen de Marta ofrecida por Miguel Carcaño (condenado a 21 años por el crimen) fue desestimada por el entonces juez de Instrucción número 4, Francisco de Asís Molina, el 3 de mayo de 2013. En aquella se le imputaba el delito de homicidio al hermano de Miguel Carcaño. En aquel momento archivó el caso por falta de pruebas.

Es ese mismo documento al que se acoge ahora la familia para reabrir la investigación contra Francisco Javier.