“Me pegaron con la Biblia en los ojos”: habla mujer que sobrevivió a masacre de secta [VIDEO]

Efigenia Valdés, una de las sobrevivientes de la matanza perpetrada por la secta religiosa “La Nueva Luz de Dios” de Panamá, relató los maltratos de los que fue víctima tras ser secuestrada.

La mujer estaba en la congregación del culto junto a su hermano y una hermana menor. “Me pegaron con la Biblia en los ojos, me dejaron ciega y perdí el conocimiento”, señala Valdés al canal TVN Noticias, añadiendo haber escuchado a los hombres decir que ella y sus hermanos “tenían el diablo” y que lo iban a “sacar”.

Cuando la joven reprochó a los sujetos por sus acciones, estos la sacaron del altar, la pusieron de rodillas y la golpearon con una Biblia y con correas.

“Me pegaban y me tiraron contra el piso, me pisoteaban esto aquí (se señala el abdomen) en ambos lados y me lo apretaban al suelo, y me aporreaban el pescuezo, me lo apretaban duro y decían que el diablo tenía que salir de mí, porque yo tenía un diablo inmenso”, indicó.

Otros sobrevivientes mostraron las quemaduras que los miembros de la secta de Panamá les hicieron en la espalda, cuello y rostro. Rubén, hermano de Efigenia, relató que el líder del culto afirmó ejecutar el asesinato de una mujer embarazada para cumplir las órdenes de Dios de “eliminar a un demonio”.

“Usaron el nombre de Dios aquí para atrapar y secuestrar personas, para seguir matando”, manifestó Pacifico Blanco, un lugareño, a la agencia AFP.

A mediados de enero, la policía de Panamá acudió a la iglesia donde se hacían los rituales y rescató a 15 personas cautivas, entre ellas niños, que estiman iban a ser asesinados. Diez personas fueron detenidas como presuntos responsables del crimen.