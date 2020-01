Hombre permite que su perro mate a un gato y lleve el cadáver en el hocico [VIDEO]

Una mujer denunció a través de las redes sociales a un adulto mayor por dejar que su perro de raza Pit bull matara a un pequeño gato, mientras caminaban por la calle José Ortiz esquina con avenida Militares de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

En las imágenes se logró escuchar que la mujer encaró muy enojada al hombre y advirtió a las personas que ‘tengan cuidado con este señor’. “Si no sabe cuidar a un perro de esa magnitud, pues entonces no lo deberían de sacar”, le recriminó la usuaria al hombre, que no mostró ni un gesto de arrepentimiento.

La valiente transeúnte no dudó en arremeter contra las malas acciones del hombre, mientras lo grababa con el celular para dejar constancia del maltrato animal en caso se le interponga una denuncia ante la justicia mexicana.

Por tal motivo, el dueño del perro de raza pitbull le pide que se calme y no se detiene a darle explicaciones. La mujer compartió el video viral en redes sociales donde causó gran indignación y desató el enojo de miles de internautas, quienes simplemente no podían creer la actitud del hombre.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y las críticas hacia la acción del hombre fueron innumerables. “¿Cómo se puede ser tan cruel? ¡La culpa no es del perro, sino de la bestia que tiene como dueño! Con esto puedes aprender a cuidar a tus animales y hacerlos sentir bien”, sostuvo.

El video viral tuvo un fuerte impacto en las personas, quienes no dudaron en reaccionar, comentar y compartir para que el repudiable acto de maltrato animal se hiciera viral en México y en todo el mundo.