Mon Laferte no volverá a cantar con Plácido Domingo por sus denuncias de acoso sexual

La cantante chilena Mon Laferte indicó que no volverá a cantar junto a Plácido Domingo si es que este le envía una invitación debido a las acusaciones que pesan sobre él por presunto acoso sexual. La artista dio estas aclaraciones durante una entrevista para la agencia de noticias EFE.

“Conocí a un hombre bello, respetuoso, amable, talentoso. Y me quedo con esa imagen. Pero hoy no volvería a cantar con él después de saber lo que pasó. Es difícil”, dijo la cantante ganadora del Latin Grammy al mejor álbum de música alternativa.

Plácido Domingo fue calificado como acosador sexual a finales del año pasado por ocho mujeres que se dedicaban al canto y una bailarina. Estas denuncias generaron que varias de sus presentaciones se cancelaran y que presente su renuncia al puesto de director artístico de la Ópera de Los Ángeles.

“No estoy enterada al cien por cien y no quisiera mentir. Soy ignorante del tema al completo, pero le daría mi voto de confianza a las mujeres, simplemente porque históricamente siempre se le ha creído más a los hombres”, dijo Norma Monserrat Bustamante Laferte, como realmente se llama.

Por su parte, Plácido Domingo se defendió de las denuncias de acosos sexual negando los hechos. “Es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada”, señaló.