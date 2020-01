Niño autista muere de hipotermia luego que su padre policía lo dejara encerrado en el garaje [VIDEO]

Un policía y su novia fueron hallados responsables del asesinato de su hijo de 8 años que padece de autismo en su vivienda de Long Island, New York, Estados Unidos.

Michael Valva y Ángela Pollina son investigados por el horrendo crimen ocurrido el pasado 17 de enero. Según investigación policial, ambos personajes dejaron al menor en el garaje sin calefacción durante una noche bajo temperaturas extremas de frío.

Luego de practicársele la necropsia de ley, los exámenes arrojaron que el niño falleció producto de hipotermia, aunque en primeras investigaciones, la pareja aseguró que el pequeño se había caído cuando intentaba tomar su bus escolar en la entrada del vecindario de Center Moriches.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Long Island, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida y fue declarado muerto.

Valva es un hombre de 40 años de edad que se desempeñaba como oficial de la Oficina de Tránsito durante los últimos 15 años. Por su parte, Ángela Pollina, de 42 años, tiene tres niños producto de una relación anterior.

Amanda Wildman, una de las niñeras que cuidada a los hijos de la pareja durante el 2017 y 2018 señaló al medio The Post "Es triste. Querían dar la impresión de que eran la familia perfecta de la serie 'Brady Bunch, cuando era todo lo contrario. Siempre había gritos. A los muchachos los trataban muy mal. Nunca hubo un día en el que alguien no gritara y los niños simplemente se sentaban allí en silencio y no decían nada”.

Valva y Pollina fueron arrestados y acusados de asesinato en segundo grado. Antes de su detención, Michael emitió una declaración con su abogado la cual fue trasmitida a través de CBS New York, en donde dijo que estaba en proceso de divorciarse de la madre de su hijo, Justyna Valva.

La comisionada de la policía del condado de Suffolk, Geraldine Hart, afirmó: “Creemos ciertamente que el niño estuvo en el garaje durante la noche antes de su muerte”.

Ante las indagaciones de los detectives, se reveló que los padres se burlaron del pequeño por tener frío la mañana en que murió, luego de permanecer a temperaturas extremas. Las cámaras de seguridad de la vivienda mostraron las últimas horas de vida del niño.