Alfredo Ríos Galeana: detalles de la vida del famoso gangster mexicano

El famoso ladrón, homicida y secuestrador Alfredo Ríos Galeana, conocido como el ‘enemigo público número 1’ de México, falleció a inicios de diciembre del año pasado en un hospital de El Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca.

Conocido como ‘El Feyo’, Ríos estaba cumpliendo una sentencia en el Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. Es ahí donde le diagnosticaron una infección bacteriana en la sangre por la que estuvo internado varios días antes de morir a los 70 años, según informaron funcionarios del Sistema Penitenciario.

El también apodado ’Charro del Misterio’ fue uno de los personajes más peligrosos y violentos de la década de los 80′s. Conocido además debido a su gusto por el arte del canto.

Aunque el peligroso criminal perdió la vida en diciembre del año 2019, apenas se reveló su muerte el pasado 15 de enero.

¿Quién fue Alfredo Ríos Galeana?

Alfredo Ríos Galeana nació en el año 1950 en el estado de Guerrero, México. Ya en la capital, se enlistó en el Ejército y pudo alcanzar el grado de sargento segundo en la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Sin embargo abandonó su cargo y fue entonces cuando empezó su larga carrera criminal.

Entre 1974 y 1981 cometió una serie de crímenes, aunque formaba parte de entidades mexicanas como el Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem). Durante ese tiempo tuvo detenciones menores de las que terminó siendo liberado.

Es hasta el año 1981 que es capturado e ingresado a prisión en el estado de Hidalgo, cárcel de la cual se fugó el 18 de diciembre de 1982.

Dos años después vuelve a ser detenido e ingresado al penal de Santa Martha Acatitla de donde escapó nuevamente, esta vez con ayuda de presos y policías.

Alfredo Ríos Galeana fue apresado nuevamente en el año 1986 y trasladado al Reclusorio Sur.

Es entonces cuando sucede su última fuga el 22 de noviembre de 1986. ‘El Feyo’ se encontraba en medio de una audiencia en el Juzgado 33 cuando fue rescatado por un comando armado. Esta fue la última vez que Alfredo Ríos Galeana fue visto en México.

19 años después, en el año 2005, ’El Charro del Misterio’ es detenido en Estados Unidos cuando pretendía renovar su licencia de conducir bajo el nombre falso de Arturo Montoya.

“Déjenme decirles que Jesús cambió mi vida. Por él me retiré de esto. A Dios le pedí perdón y el me perdonó. Dios me transformó. Dios me cambió soy evangelista” señaló Alfredo Ríos Galeana al momento de ser deportado de los Estados Unidos a México, luego de su captura.

A pesar de esto ‘El Feyo’ se había sometido a numerosas cirugías plásticas para cambiar su aspecto y no ser reconocido por las autoridades.

Después de su detención fue ingresado al Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano y sentenciado a 25 años de prisión. Fue en esa prisión donde pasó los últimos días de su vida.

Alfredo Ríos Galeana inspiró un largometraje llamado ‘Méxican Gangster‘, dirigido por José Manuel Cravioto y estrenada en el año 2014. En el mencionado filme se recrea su historia delictiva.