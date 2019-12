Hombre fingió ser homosexual porque no quería perder su trabajo

En la ciudad de Gateshead en Inglaterra, un empleado de una tienda se vio obligado a fingir ser gay, porque quería mantenerse en su trabajo.

El agraviado, identificado como Daniel Hart de 31 años, le llegó a mentir a su jefa, ya que él solo quería contratar mujeres y hombres homosexuales. “Me dijeron que me quedara callado, porque me despedirían si se enteraban. Tenía que seguir fingiendo, aunque no soy gay. Fue humillante tener que ocultar quién soy solo para mantener mi trabajo”, manifestó.

Ante este hecho, un tribunal escuchó a los testigos, quienes eran colegas de Hart, donde indicaron que la jefa, Linda Zhang, no le gusta trabajar con hombres heterosexuales. Además, el subgerente de la tienda llegó a recibir instrucción de no contratar a “gente de color”.

Daniel Hart decidió demandar a la empresa, a Linda Zhang y a su supervisora Karen Price por discriminación.

Tras ganar el juicio, el hombre llegó a recibir 7840 libras esterlinas (10373 dólares) en daños por discriminación sexual. Pero, el sujeto afirmó que aún no recibe ninguna compensación económica.

El juez del caso, Tudor Garnon, señaló: “No es raro que las personas crean que ciertos tipos de tiendas, las que venden accesorios o cosméticos para damas, deberían estar atendidas por personas que entiendan lo que quieren las mujeres”.

El agraviado señaló: “Se juzgaba a las personas por su sexo y sexualidad, y no por capacidad. Eso me pareció ofensivo. ¿Qué tiene que ver tu orientación con el trabajo? No es algo que deba suceder en estos tiempos”.