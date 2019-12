Joven de 14 años recibe un impacto de una bala perdida en plena celebración de Navidad

Una muchacha de 14 años fue internada, debido a que recibió un impacto de bala perdida; mientras estuvo celebrando la Navidad con sus primos en su vivienda en la provincia de Santiago del Estero (Argentina).

Este trágico hecho permitió que el padre de la agraviada, Gabriel Gomez, llegue hasta Santiago del Estero, debido a que él está separado de la madre de la chica. “Me enteré porque un vecino, que tenía Internet, me avisó. Estaba trabajando en el campo, y me dijo que a mi hija la habían disparado. Ese mismo día no había colectivos y mucho menos aviones. Hace un rato llegué y no sé nada de ella. Sé que tuvo el accidente, pero no sé por qué”, manifestó para Crónica.

El hombre indico que no entiende por qué esto le sucedió a su hija, debido a que ella “es un amor”. “Cantaba en la iglesia y tiene sueños como muchos chicos, pero no sé por qué le cayó una bala. Siempre nos escribíamos. Tengo tres hijos y paro en contacto con ellos”, indicó para el citado medio.

“Le pido a Dios que me devuelva mi hija. No la puedo ver todavía y estoy destruido. Está como tirada, porque somos humildes y no tenemos plata para llevarla a algún hospital que tenga los suficientes equipos”, expresó Gomez desconsolado.

Cabe señalar que los familiares de la muchacha la llevaron hasta el Hospital Mariano y Luciano de La Vega. Allí los médicos determinaron que la víctima tenía una bala en la parte trasera de su cráneo.

Debido al impacto de la bala perdida, los agentes policiales arrestaron a un sujeto, quien sería sospechoso del disparo. Además, le decomisaron su arma de fuego y será peritada por orden de la fiscal, Luisa Pontecorvo.