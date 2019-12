Viernes 13 y la mala suerte: ¿qué no debes hacer en este día?

Para algunos, el viernes 13 se ha convertido en un día de mala suerte y desgracia. Si eres de los que cree en las supersticiones, te daremos a conocer las advertencias que existen sobre lo que no debes hacer en este día.

¿Te ha pasado que aunque no creas en la mala suerte del viernes 13, igual te levantas pensando que algo extraño puede pasar? Pues así creas o no, aquí te damos algunas recomendaciones que te ayudarán a espantar los malos augurios de esta fecha.

No pienses en la mala suerte, pues existe la idea de que pensar en la mala suerte no hace más que atraerla. No comentes con tus amigos que crees en los malos augurios de esta fecha, no vaya ser que se les ocurra jugarte una mala broma.

Algunos creen que tampoco es bueno usar la escoba, cambiar las sábanas, lavar la ropa o darle vuelta al colchón. También se recomienda no ver películas de terror en viernes 13, no es prudente sumarle mayor angustia a tu superstición.

Y por último, es mejor no empezar nada nuevo, ya sea proyectos, trabajo o una relación amorosa. No olvides levantarte con el pie derecho, eso podría ayudar a mitigar su angustia.

¿Por qué el 13?

La razón por la que el número 13 goza de mala fama la podemos encontrar en la Biblia: el libro del Apocalipsis empieza por el capítulo 13 y en la última cena hubo 13 personas (12 discípulos y Jesús), el cual terminó en traición y muerte. Otra referencia también la podemos encontrar en la tradición anglosajona: la muerte del dios Baldur se dio mientras los 12 doce grandes dioses se encontraban cenando. Baldur había sido invitado a la cena.