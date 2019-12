Pintura de Emiliano Zapata con tacones y desnudo genera polémica en México

La Secretaría de Cultura de México anunció una exposición sobre Emiliano Zapata con una pintura de líder militar en tacones, desnudo y montando un caballo blanco. Rápidamente el cartel generó distintas reacciones de los usuarios en redes sociales y calificativos homofóbicos.

La obra denominada “La Revolución”, pintada por el artista Fabián Chairez, forma parte de la exposición “Emiliano. Zapata después de Zapata”; que será inaugurada el próximo 16 de febrero y que tiene como finalidad mostrar diversas representaciones del caudillo mexicano.

Sin embargo, lo que llamó la principal atención del público en redes sociales es la imagen que acompañaba el flyer de la exposición y que fue criticada por mostrar a un Emiliano Zapata "feminizado”. Incluso hubieron quienes acusaron a la Secretaría de Cultura de imponer una “propaganda LGTB”.

Publicación de Facebook sobre la inauguración de la muestra "Emiliano. Zapata después de Zapata".

"El Caudillo del Sur, uno de los líderes militares más grandes de la Revolución mexicana, defensor de los campesinos, asesinado por la lucha que representaba, ¿cómo vino a acabar representado y ridiculizado en una página oficial del gobierno mexicano?”, fue uno de los comentarios que aparecieron en Internet.

Pero también están quienes felicitaron la iniciativa, considerando que el “impacto está en lo que representa”. “No me parece que pretenda una falta de respeto hacia el personaje, es más simbólico, es una provocación, un cuestionamiento al histórico componente machista de la cultura mexicana”, explicó una usuaria en la publicación de la muestra.

El mismo autor de la obra Fabián Cháirez señaló que desde que trabajó el oleo en 2014 lo ha presentado en distintas galerías y nunca ha tenido inconvenientes, salvo una ocasión en que le pidieron que borrara la erección del caballo.

Lienzo original de la representación de Emiliano Zapata pintado por Fabián Cháirez.

“La polémica me parece interesante porque hay gente que piensa que lo femenino, la raza o posición social son temas que se pueden usar como ofensas o insultos, y en este caso lo que evidencia es la misoginia. Les causa repudio lo femenino y no es para menos, estamos en una sociedad súper machista. Hay algunas personas a las que les incomodan los cuerpos que no obedecen las normas. En este caso, ¿dónde está la ofensa? Ven una ofensa porque (Zapata) está feminizada”, declaró Cháirez a El Universal.