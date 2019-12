Rescatistas liberan a una foca bebé atrapada en una red de pesca

Unas desgarradoras imágenes han ocasionado que los amantes de los animales levanten su voz de protesta al ver nuevamente a una foca bebé atrapada en una red de pesca en una playa de Irlanda.

El pasado miércoles, personal de Seal Rescue acudió al rescate del mamífero que fue hallado tumbado en la hierba cerca de un camino público en Portally Cove.

La institución Waterford Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Waterford SPCA) indicó que el animal mostraba signos visibles de angustia cuando fue encontrado por lo que fue trasladado a una jaula para su transporte de regreso a Seal Rescue Ireland.

La institución de rescate de animales fue elogiada por salvar a la foca. En un comunicado, el Waterford SPCA explicó que "Pine es un cachorro de foca que al ser encontrado tenía en el cuello una red de pesca que le ocasionó serios cortes en la piel por lo que fue llevado para brindarle atención médica”.

"Todavía está en su unidad de aislamiento, ganando un peso muy necesario y agradable y cómodo bajo su lámpara de calor, pero se está recuperando bien", señalan en el comunicado.

Los integrantes de la entidad indicaron que, si Pine no hubiera sido rescatado, hubiera muerto desangrado por la gravedad y profundidad de las heridas.

Cada año, el volumen de materiales de pesca abandonados en los océanos alcanza las 640 000 toneladas. Estos hieren y mutilan a cientos de miles de animales silvestres. Sólo entre focas, leones marinos y ballenas grandes, la cifra de muertos asciende a 136. 000 por año.

En el caso de las focas, los equipos de pesca abandonados pueden ser particularmente peligrosos. Estos animales a menudo terminan enredados y no consiguen nadar, no se pueden alimentar o volver a la superficie para respirar. Una investigación CSG muestra que sus posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente debido a las lesiones que las dejan vulnerables a las infecciones.