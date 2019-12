Mujer afirma que bajó más de 40 kilos realizando un juego a diario [FOTOS]

Una joven logró bajar más de 40 kilos realizando solo un juego para niños. Hace cuatro años, ella llegó a pesar 96 kilos, lo cual empezó a afectar su salud física. En 2017, decidió hacer algo al respecto.

Se trata de Izzie East, oriunda de Malton, en Inglaterra. Cuando empezó su noviazgo con Nathan, empezó a ver cambios significativos en su apariencia. Tenía apenas 21 años y cada vez iba subiendo de peso, informa The Sun.

Al principio, no le importaba, se la pasaba horas comiendo junto a su pareja después del trabajo. No obstante, mucho después sintió el impacto en su salud.

“Él comía y comía y no le pasa nada y creí que podía seguirle el ritmo, porque realmente no me importaba mi aspecto, estaba feliz”, cuenta Izzie.

Uno de los síntomas que más la alertó fueron las alteraciones en su periodo menstrual. Además, se sentía agotada constantemente. Fue con el médico y este le informó que tenía sobrepeso y era probable que desarrollara el síndrome de ovario poliquístico.

En ese momento, Izzie ya tenía el hígado graso y esto también le provocaba otros síntomas desagradables. Precisamente, en un viaje de vacaciones que realizó ese mismo año, la joven vio empeorado su estado físico.

Le recomendaron ir al gimnasio, pero a ella no le gustaba. Entonces investigó y buscó opciones más factibles. Fue así como encontró el ‘hula hoop’, una disciplina que niños la utilizan con juego, pero que permite resultados asombrosos en adultos.

Pasó un año e Izzie logró bajar 33 kilos. Pasó de ser talla XXL a XS solo bailando el hula hula. Sus rutinas incluso las realiza mientras ve la televisión, explica.

Eso sí, usa el instrumento tanto en la cintura, como en los brazos y las piernas para mejores resultados.

“Tengo un par de hula hula, pero el que uso todos los días pesa 1,6 kg. y hago todo tipo de movimientos con él, incluso sentadillas y estocadas”, detalló.

Además de este ejercicio, Izzie también realiza 10 mil pasos al día contados y ha podido reducir la cantidad de comida, aunque no era lo esencial, dice. Su entrenamiento con el hula hula consiste en ‘bailarlo’ entre 20 y 30 minutos diariamente.