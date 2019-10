¿Podría pasar el lío de Chile en el Perú?

La grave crisis chilena social, política y económica que estalló la semana pasada fue, por lo inesperada, un shock no solo para ese país sino para varios otros que, como el Perú, se preguntan hoy si lo mismo les podría ocurrir, como en Ecuador y otros ámbitos.

Fue tan imprevisto que, hace pocos, en Lima, el presidente Sebastián Piñera comparó, alardeando, el ambiente de Chile con el desmadre en Venezuela.

Una analista de riesgo internacional que cubre la región, me comentó ayer, en broma, “¡Oh, no, Chile era mi país tranquilo, donde no pasaba mucho!”.

Este columnista tampoco la vio venir. Hace un año, viajé a Santiago con un grupo de periodistas peruanos para reunirnos con ministros y congresistas cercanos al gobierno y de oposición de ese país, y no creo equivocarme si afirmo que todos regresamos con la sensación de que Chile estaba en otro nivel, con una agenda mirando al futuro, mientras en el Perú el parlamento y el ejecutivo se sacaban el alma.

Escribí una columna sobre ese viaje que terminaba bromeando con lo que le dije al embajador de Chile en Lima, Roberto Ibarra, quien nos acompañó: ¿nos invitó para ver qué pasa en su país o para darnos envidia?

Pero las cosas hoy en Chile no están para envidias por más sanas que sean, pues este estallido social en progreso y aún sin control, que empezó con una protesta estudiantil por el costo del pasaje del metro, fue la gota que rebalsó el vaso, detonando una crisis que revela un profundo molestar de la población por muchos factores que van desde la desigualdad hasta la corrupción.

Hace unos ocho años, tuve la suerte de ser invitado a una cena de unas diez personas en la residencia de la embajada de Chile en Lima, con la presencia de los entonces ya expresidentes Alan García y Ricardo Lagos, quienes tuvieron un diálogo valioso para beneficio del resto de asistentes.

Lagos precisó un problema que Chile ya tenía y que el Perú lo tendría pronto: luego de reducir la pobreza debajo de 20%, se debe seguir en esa dirección, pero también se requiere una agenda para una clase media que va siendo mayoría y que los políticos de su país no estaban planteando, en áreas como salud, educación y pensiones, junto con la desigualdad. Ojo con eso.