"Quiero hacerte el amor esta noche; si no, no”: intendente acosa a concejala para renovarle su pasantía

Escándalo en Uruguay. Carlos Moreira, intendente de Colonia por el Partido Nacional, fue despedido de esta agrupación política tras la difusión de unos audios donde se le escucha pidiendo sexo a una concejala para renovarle una pasantía.

El Partido Nacional, uno de los partidos tradicionales de Uruguay, confirmó que era la voz de Moreira, que es abogado de profesión.

El Observador, el medio que compartió el material, aseguró que la víctima del acoso sexual es una edila de esa Intendencia. La conversación inicia con la voz de la mujer: “Te llamaba para una pasantía”.

“Ya cerré totalmente. Renovaciones 15.000. No firmo más —responde Carlos Moreira, que ocupaba ese cargo desde 2015—, no puedo porque me van a prender fuego, es un relajo, es un relajo el tema [...] No podemos salvo que vos me vengas a convencer a mí personalmente. Si no, no".

“Qué bandido, no perdés oportunidad”, responde la edila. “No, por supuesto que no. Nos vemos esta noche”, continuó Moreira.

El acoso continuó con otra llamada que quedó registrada en un segundo audio que se filtró en las últimas horas. Fue una plática breve, pero esta vez Carlos Moreira insistió en los favores sexuales. “Yo quiero hacerte el amor”.

Tras el escándalo, el intendente Carlos Moreira salió a defenderse y señaló que él y la mujer de los audios habían mantenido una relación tiempo atrás.

Además negó que se trate de un caso de acoso o corrupción y consideró que la difusión de los audios tienen fines políticos. “Vienen a aparecer una semana antes de las elecciones”, señaló.

Por su parte, Beatriz Argimón, vocera del Partido Nacional, indicó que en la agrupación política "no hay lugar para gente de este tipo”.

El fiscal de la Corte de Uruguay, Jorge Díaz, accedió a las grabaciones y se las hizo llegar formalmente a la fiscal de Colonia, Eliana Travers para que investigue el acoso.