Hombre se salvó de ir a prisión luego que se descubriera que su cocaína era leche en polvo

Fallido golpe al narcotráfico en Estados Unidos tras la liberación de Cody Gregg, un indigente de 29 años que fue arrestado por poseer enormes cantidades de cocaína.

El hombre paseaba sin camisa por la ciudad de Oklahoma a bordo de una bicicleta, la cual iba sin luces traseras y llamó la atención de los oficiales, quienes empezaron a seguirlo.

Cuando lo alcanzaron, los agentes encontraron una bolsa de polvo blanco dentro de una lata de café en el bolso de Gregg, y decidieron apresarlo porque estaban seguros que era droga.

El sujeto pasó algunos meses tras las rejas y decidió aceptar los cargos que se le imputaron. Todo cambió dos días después de su sentencia emitida el pasado martes – detalla el diario Oklahoman – ya que Gregg retiró su declaración de culpa y exigió su libertad.

Las pruebas a las que se sometió la sustancia blanca arrojaron que en realidad se trataba de leche en polvo, y no de cocaína. Además, el preso confesó al juez que tomó el alimento de un exhibidor y no se sentía a gusto en la cárcel de Oklahoma, debido a los altos índices de suicidios e insalubridad que la acogen.

Llegado el viernes, la justicia de Estados Unidos desestimó el caso y le devolvió la libertad al hombre sin techo.

“Dentro de la bolsa había una gran cantidad de sustancia en polvo blanco que creía que era cocaína en base a mi entrenamiento y experiencia”, contó al medio citado uno de los oficiales que arrestó a Cody Gregg.

“A homeless man who pleaded guilty to trafficking cocaine had his case dismissed after the substance turned out to be powdered milk.



He only plead guilty “so he could get out of the Oklahoma County jail.”



Innocent people plea guilty. A lot.

