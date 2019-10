Repasa las mejores frases del primer debate presidencial en Argentina

Un debate caliente, con duros calificativos y frases subidas de tono es el que produce este domingo 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fe, entre los seis candidatos a la presidencia de Argentina, quienes aspiran a ganar las elecciones y llegar a la Casa Rosada.

Dos visiones sobre la economía argentina: Mauricio Macri vs. Alberto Fernández

Mauricio Macri hizo hincapié en que el país no puede volver al pasado, y que el kirchnerismo no ha cambiado, “por más que se oculte o trate de hacer creer que son distintos”.

Además, se refirió a la crisis económica en su país, un punto por el que los demás candidatos no dudaron en culparlo, en especial Alberto Fernández. “Tenemos problemas, pero volver a traer los problemas del pasado no nos va a ayudar, hemos mejorado la educación, batallamos contra el narcotráfico. Si pudimos con eso, como no vamos a enderezar la economía”.

"Hace 80 años que estamos con una inflación superior al 60%. No podemos seguir así, tenemos que cambiar y ser creíbles. El último año y medio la carga ha sido grande y cayó sobre la clase media. Quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano. Estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Exportamos más de lo que importamos".

Además, recordó que hace algunos años, Alberto Férnandez criticó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (candidata a vicepresidenta en su fórmula) diciendo que durante su mandato se destruyó la economía, así que “no le eche la culpa a él” (El opositor dijo que en esos años se rompió la relación “dólar peso”, que se inmiscuyó en el Poder Judicial, entre otras).

Aunque Alberto Férnandez también disparó fuerte contra el actual mandatario. Dijo que la administración de Macri fue un fracaso y llevó a la pobreza al país. “Le impidió al banco dar créditos y le sacó dinero del bolsillo a los empleados”. Además, llamó mentiroso al actual mandatario.

“Hace 4 años hubo un debate, el que mintió fue el presidente y el que dijo la verdad fue hoy está sentado en la primera fila (Daniel Scioli). Vengo a decirles la verdad, vengo a proponerles a que juntos comencemos a pensar que país queremos. Yo no le tengo miedo a la apertura económica, lo que no voy a permitir es que la apertura se lleve puesto a las industrias y al trabajo argentino”.

También dijo que la administración actual empujó a la clase media a la pobreza. "Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron gente sin trabajo. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder. Nos hacen creer a los argentinos que cada diez años chocamos con la misma piedra. La piedra son ellos".

Venezuela: posturas diferentes

El tema de la crisis en Venezuela es un punto obligado de debate en todos los países de la región. El apoyo a Maduro o a Guaidó divide a los políticos de todo el continente, y Argentina no es la excepción

En este caso, la mayoría de aspirantes atacaron a Alberto Fernández por su postura sobre la crisis en Venezuela. El líder del Frente de Todos se ha negado a catalogar como una “dictadura” al régimen de Nicolás Maduro.

“Venezuela tiene problemas, pero a diferencia del presidente no quiero intervenir”, señaló Fernández, quien comentó su deseo: “Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana”. El candidato Nicolás del Caño, también de izquierda, fue más agresivo, y le dijo “lamebotas” del presidente de Estados Unidos.

Sin prestarle atención a las críticas, Mauricio Macri destacó que ellos ya no reconocen al Gobierno de Maduro y en cambio, aceptaron a la enviada del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es formalmente el presidente encargado de Venezuela para medio centenar de países.

Aborto: posiciones diferentes para un tema complejo

En este tema, los candidatos tuvieron posturas totalmente distintas. Tanto Macri como Juan José Gómez Centurión se pronunciaron en contra, pero el militar en retiro fue más contundente la Casa Rosada “vamos a vetar cualquier ley del aborto que proponga el Congreso, la vida del niño por nacer no se plebiscita, ni se debate”.

Por el contrario, Alberto Fernández llamó a “terminar con la hipocresía”, dado que “en la Argentina los abortos ocurren”, por tal opinó que se debe “tender a la legalización” para evitar que se criminalice esta conducta y siga de forma clandestina.